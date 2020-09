Tebas serà investigat pel cas Fuenlabrada

Nou capítol en la investigació del cas Fuenlabrada. Després que les vies dins dels organismes de la Lliga i de la Federació Espanyola de Futbol s’esgotessin, el Consell Superior d’Esports (CSD) va decidir portar el cas a la Fiscalia, tal com va avançar La Sexta. Ara l’organisme judicial espanyol haurà d’aclarir quina és la relació entre Javier Tebas, president de la Lliga, i el Fuenlabrada, i si aquesta relació va afectar en la presa de decisions per a la suspensió del partit entre el Deportivo i el Fuenlabrada. “Al llarg d’aquestes setmanes s’han anat succeint informacions preocupants sobre els vincles de Tebas i el Fuenlabrada que han generat alarma en nombrosos àmbits del sector esportiu”, van explicar des del CSD, en referència al fet que el fill de Tebas és secretari del consell d’administració i el mateix president de la Lliga hauria cobrat en el passat com a assessor en aquest club.

L’últim partit de la Lliga SmartBank, entre el Deportivo i el Fuenlabrada, es va haver de suspendre després que el club madrileny confirmés positius per covid-19 en la seva plantilla -en total en van ser 28-. Públicament, Tebas va admetre que la responsabilitat que el Fuenlabrada viatgés a la Corunya tot i haver detectat els primers positius va ser seva. Al final, es va jugar la resta de l’última jornada, en horari unificat, excepte aquest partit, que es va jugar tres setmanes més tard, amb triomf del Deportivo sobre els madrilenys per 2-1, resultat que va deixar el Fuenlabrada fora del play-off d’ascens a Primera.

Ara el CSD ha decidit actuar després que tant les investigacions fetes dins de la Lliga com per la Federació hagin arribat a un punt mort. Primer va ser la Lliga qui, a través del jutge de disciplina social, va concloure que no hi havia fets sancionables en les decisions de Tebas. Després la Federació va obrir un expedient i en la seva resolució va determinar que la millor opció per tancar la temporada era descendir el Fuenlabrada administrativament a Segona B, al no produir-se l’enfrontament en igualtat de condicions amb la resta d’equips. Aquesta proposta de la Federació, però, va acabar en paper mullat després que el Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD) tanqués l’expedient de la Federació al dictaminar que l’únic organisme que podia prendre aquestes decisions era la Lliga i que, per tant, des de la Federació no hi tenien res a dir.

El Deportivo, el més contundent

A més, aquest comunicat del TAD es va donar just abans que la Lliga declinés la proposta de la RFEF i dels dos clubs que van baixar a Segona B en l’última jornada, el Deportivo i el Numància, per tal que la Segona Divisió passés a estar conformada per 24 equips aquesta temporada, perquè defensaven que van baixar en desigualtat de condicions. Aquesta mesura hauria permès que els dos clubs s’haguessin quedat a Segona. Aquesta proposta també va ser denegada, i el Deportivo va demanar la dimissió de Tebas per abús de poder i per la no inhibició del cas en “un clar conflicte d’interessos” -per la posició del seu fill dins del club madrileny-. És més, el Dépor va voler fer referència a un escrit de l’any anterior en què Javier Tebas comunicava que s’abstindria en assumptes relacionats amb el Fuenlabrada per evitar qualsevol conflicte, cosa que no ha succeït.

La investigació ara passa a la justícia, que serà l’encarregada de dictar sentència sobre el cas. Això sí, un cop conclosa la investigació, les sancions s’aplicaran sobre Javier Tebas, i no afectarien el futur esportiu dels diferents clubs. El Deportivo, però, va presentar una denúncia en un jutjat, que ahir va decretar que la temporada a Segona pugui començar amb 22 equips. I sense el club gallec.