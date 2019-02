La Champions acull un xoc de trens a Anfield

El camp del Liverpool, el mític Anfield Road, acollirà aquest dimarts (21 h, Movistar Liga Campeones 1), per primera vegada, un partit entre el Liverpool i el Bayern de Munic a la Lliga de Campioms. Els dos equips, guanyadors cinc vegades cadascun de la màxima competició europea de clubs, s’han enfrontat prèviament en vuit ocasions, però cap en aquest format de competició. L’historial d’enfrontaments entre anglesos i bavaresos afavoreix els locals, amb tres victòries, quatre empats i només una derrota.

Però sembla que no només els números històrics consideren favorit el conjunt anglès. També Joshua Kimmich, defensa del Bayern de Munic, els posa aquesta etiqueta: "El Liverpool és favorit. Nosaltres no som tan constants com abans". Els campions de la Bundesliga arriben a aquesta ronda després d’aconseguir la primera posició del grup E, on van superar l’Ajax, el Benfica i l'AEK d'Atenes, mentre que els jugadors de Jürgen Klopp van acabar segons al grup C, darrere del París Saint-Germain i davant de Nàpols i l'Estrella Roja de Belgrad.

Klopp no pot comptar amb Van Dijk, sancionat

El Liverpool té la baixa per lesió d’Alex Oxlade-Chamberlain i per sanció del central holandès Virgil van Dijk, que va arribar al conjunt de Merseyside fa poc més d’un any per donar consistència defensiva als 'reds' i que s’ha convertit en un dels puntals de l’equip de Jürgen Klopp. Una baixa important per enfrontar-se a un Bayern que ha viatjat a Anglaterra sense Thomas Müller, sancionat, ni el central Jér ôme Boateng, afectat per una gastroenteritis, segons ha informat el club alemany.

El Bayern també arriba amb el dubte de Kingsley Coman, que després de marcar les diferències en el darrer partit de Lliga al camp de l’Augsburg (2-3), on va marcar dos gols i va fer l’assistència del tercer, va patir un cop al turmell que el podria apartar de l’equip en aquest primer assalt. També arrossega molèsties Arjen Robben, que torna a un escenari de no gaire bon record per a ell després del seu pas pel Chelsea: "Crec que si em demanen quin és el pitjor estadi per a mi, probablement sigui el del Liverpool", diu l’holandès, reconeixent que "és el pitjor sorteig possible per al Bayern".

També és dubte a les files angleses Xherdan Shaqiri, per a qui serà un partit especial, ja que s’enfrontarà per primera vegada al seu anterior club, en el qual va estar dos anys i mig i on va guanyar, entre molts altres títols, la Lliga de Campions. "Tinc molt bons records d’aquella etapa, mai els oblidaré. Estic ansiós per anar-hi i intentar guanyar el partit amb el meu equip", explicava el suís, que també va admetre que seran dos partits molt difícils tant per un equip com per l’altre: "Els dos partits seran interessants perquè tots dos apostem per jugar ofensivament. Necessitarem dues actuacions molt bones per passar".

The Bayerns, homenatge als Beatles

El conjunt alemany ha aprofitat el duel contra els 'reds' per homenatjar els Beatles, l’històric grup musical de Liverpool. A través de les seves xarxes socials, el Bayern ha promocionat l’eliminatòria amb una campanya sota el títol de 'The Bayerns - Come together', en què Mats Hummels, Thomas Müller, Robert Lewandowski i Manuel Neuer imiten John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr i George Harrison reproduint la mítica portada de l’àlbum ‘Abbey Road’.