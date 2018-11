El Barça empata a València i torna a deixar-se dos punts

Derrota de l'Espanyol i empat del Barça. Aquest és el bagatge que deixa la jornada 8 de la Lliga Iberdrola. El 0-0 de les blaugranes davant del València obre la possibilitat que en l'Atlètic-Llevant que tanca el cap de setmana, o les matalasseres s'escapin a la classificació, o les granotes superin les blaugranes a la classificació. Per a les blanc-i-blaves, la derrota, sumada a les victòries del Màlaga i el Logronyo, suposa un lleuger pas enrere a la taula. Tot i així, mantenen tres punts de marge sobre el descens.

Maria Llompart lluitant contra Unzué i Lucía García / LALIGA

A l'Espanyol se li fa llarg el partit i cau davant l'Athletic

Tenia baixes i ha sortit amb un onze de circumstàncies. I, al final, l'Espanyol ha acabat pagant car l'esforç defensiu per igualar forces amb l'Athletic i ha acabat perdent per 1-2 a Sant Adrià del Besòs. Només arrencar el partit, les periquites ja han rebut el primer cop, quan Nekane Díaz ha rematat de cap una pilota penjada que ningú havia aconseguit refusar.

Veure's per davant en el marcador ha donat confiança a l'Athletic, molt còmode amb pilota. L'Espanyol no podia fer més que recular i, a mesura que anava perdent metres, anava sentint-se més lluny de les bones sensacions. Alguna cavalcada per la banda dreta d'Elena Julve l'ha anat animant a anar endavant i de diverses centrades a l'àrea, ha anat construint un nou punt d'ancoratge. Ben entrat el primer temps, les blanc-i-blaves han avançat les línies de pressió i han començat a complicar la circulació de pilota basca. Fruit d'aquest pas endavant ha arribat l'ocasió de l'1-1, un potent xut de Maria Llompart al qual no ha pogut fer-hi res Ainhoa Tirapu.

L'empat ha donat un extra d'energia a les periquites, tot i que no han acabat de concretar-ho en ocasions. A la represa, l'Athletic s'ha aferrat a l'energia en punta de Lucía García i a la veterania d'Erika Vázquez. Les dues han fallat dues accions clares per desfer l'empat però, al minut 73, un xut llunyà de la 19 ha superat Mariajo. L'Espanyol ha intentat empatar però s'ha quedat sense cap gran ocasió per celebrar el punt.