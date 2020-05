El protocol per a la tornada als entrenaments ja és oficial

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest dimecres el document que determina el protocol de la tornada als entrenaments i les fases que s’hauran de seguir per garantir l’adequat reinici de les competicions esportives federades i professionals. És una confirmació de les mesures que ja s’havien anunciat prèviament.

Primera fase

Entrenament individual o bàsic

S’haurà de mantenir el confinament al domicili, la residència esportiva o l’allotjament temporal. Seran entrenaments individuals sigui quin sigui l’esport. El preparador físic, de manera no presencial, exposarà els exercicis a fer i l’esportista els haurà de fer pel seu compte. En cas que coincideixin més d’un esportista en un espai pròxim, el BOE recomana augmentar la distància de seguretat per l’efecte de l’entrenament en el volum ventilat i la força respiratòria. En carrera, diu que cal evitar situar-se just al darrere i deixar una distància d’almenys dos metres, tant en l’avançament lateral com entre corredors.

Les instal·lacions esportives hauran sigut prèviament desinfectades i tindran zones de control amb material de protecció, i els esportistes evitaran tocar res de l’espai que facin servir. A Ter Stegen se l’ha vist amb guants a l’arribada a la Ciutat Esportiva.

Són dies d’exhaustius controls mèdics. En cas que hi hagi algun positiu, encara que sigui asimptomàtic, haurà d’esperar a donar negatiu abans de tornar a l’entrenament.

Segona fase

Entrenament mitjà, amb grups reduïts

En els casos d’esports d’equip, es recuperaran els treballs tàctics no exhaustius, amb grups reduïts encara, i es recomana fer-los en format de concentració. Aquesta mesura, però, xoca frontalment amb els desitjos de l’Associació de Futbolistes Espanyols. El seu president, David Aganzo, ha dit que no està d’acord que s’hagin de fer concentracions obligatòries. “Volem que la salut es pugui garantir al màxim, però entenem que s’estan limitant molts drets. Hem parlat amb diferents metges de Primera i Segona i ens parlen de com la concentració afecta la salut mental, perquè es ve ja de 50 dies de confinament. Ficar-hi dues o tres setmanes de concentració més no s’ajusta al conveni col·lectiu”.

A més, es demana que cada esportista porti la seva aigua i el seu material i que no hi hagi personal auxiliar a l’entrenament. Als tècnics els obliga a portar sempre mascareta i guants, i a guardar una distància mínima de dos metres.

Tampoc estarà permesa la presència de mitjans de comunicació a les zones d’entrenament. Qualsevol tècnic audiovisual que accedeixi al recinte haurà de seguir les mateixes mesures de seguretat.

Els centres d’entrenament no podran superar el 50% del seu aforament màxim i es continuarà funcionant per torns, amb rutines de desinfecció constants entre ús i ús. Al vestidor, després de l’exercici, es demana una distància mínima de sis metres.

En cas que hi hagi un positiu en la concentració, se l’aïllarà immediatament.

Tercera fase

Entrenament total de precompetició

A aquesta fase s’hi arriba després d’un mínim de tres o quatre setmanes entre les fases 1 i 2. Es recomana que aquí els equips es concentrin i visquin en el mateix espai on s’entrenin.

És una fase en què estaran permesos els entrenaments més amplis, però encara no de la totalitat d’una plantilla de futbol, per exemple. Al BOE s’especifica la quantitat de persones en 14. Es continuarà treballant per torns. Es mantindrà la mesura preventiva de no compartir cap material i que els tècnics portin sempre mascareta i guants, i guardin la distància de seguretat.

Quarta fase

Període de competició

Aquesta fase no arribarà “fins que les autoritats sanitàries i esportives ho decideixin” i haurà de passar un mínim d’una setmana respecte a la tercera fase.

Es continua recomanant l’ús d’habitacions individuals per als esportistes i l’ús de gimnàs de manera segmentada. En l’ús de vestidors i dutxes es parla d’una distància de seguretat de tres metres.

En les competicions massives, es parla de sortir per grups limitats d’esportistes i controlant les arribades.