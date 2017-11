Els entrebancs per posar en marxa el VAR

A diferència del que passa en algunes grans lligues europees, a Espanya la implementació del VAR (l’assistència arbitral a través de vídeo) no es posarà en marxa fins a la temporada vinent. I això sempre que es tanquin els últims serrells que queden per implementar el sistema amb totes les garanties. Les discrepàncies entre la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i la Lliga han retardat la posada en funcionament d’una tecnologia que a Mestalla hauria donat validesa al gol de Leo Messi, que no va pujar al marcador perquè ni l’àrbitre ni l’assistent van veure que la pilota havia botat dins la porteria de Neto. Tot i que la RFEF va assegurar fa dues setmanes que s’havia aprovat l’ús de la tecnologia en el futbol estatal, d’aquí que es posi en marxa encara queda camp per córrer.

Encara que alguns clubs i jugadors insistien perquè el sistema es posés en marxa aquesta mateixa temporada, fonts de la Lliga asseguren a l’ARA que hauria sigut “impossible” arribar-hi a temps. El procés és lent i està ple d’entrebancs. D’entrada, perquè el VAR pugui posar-se en marxa en partits de competició oficial primer caldrà que el sistema estigui validat per la International Football Association Board (IFAB), l’organisme que regula l’ús de la tecnologia en el món del futbol. Aquesta autorització només arribarà quan s’hagin fet un seguit de proves, que a Espanya estan previstes “en competicions de categories juvenils”, segons expliquen els responsables de la Lliga. Aquestes proves es faran “pròximament”, però encara no tenen data definida.

Les primeres proves

En paral·lel, la Federació treballa amb la idea de fer algunes proves en competició oficial, tot i que no tindrien efecte sobre el terreny de joc. Es tractaria de provar el sistema de portes endins -per exemple en partits de Copa-, sense que l’àrbitre principal ni els assistents tinguessin constància de la repetició de les imatges. Seria exclusivament per comprovar el temps de reacció dels encarregats de visualitzar el VAR i detectar possibles problemes per a quan s’acabi posant en marxa, amb les competicions de la temporada 2018/2019.

Però encara hi ha molts interrogants pendents de resoldre. El primer és saber quina tecnologia en concret es farà servir. Aquest havia sigut un dels punts de fricció: la RFEF es decantava pel sistema que ofereix Mediapro, que duu incorporat un mètode estadístic, i la Lliga optava pel sistema que ofereix un proveïdor europeu. Fonts de la Lliga asseguren que la decisió final encara “no està presa”, tot i que des de l’organisme federatiu es fan números pensant que la seva proposta seria la guanyadora. De fet, això és el que va traslladar Victoriano Sánchez Armínio als àrbitres ara fa deu dies, durant l’estada que van fer per passar les proves físiques.

Si finalment la RFEF guanya la batalla i es confirma que Mediapro ofereix el servei, el següent dubte seria des d’on es visualitzaran les imatges que serveixen per assistir l’àrbitre principal, ja que l’empresa té la seu a Barcelona (a l’edifici Imagina). Una proposta, que apunta el diari As, és que aquesta temporada el període de proves es faci a Catalunya i de cara a la temporada vinent es traslladi la visualització de les pantalles a Las Rozas, la seu de la RFEF.

També està pendent de saber qui formaria part del VAR. És a dir, quins serien els responsables de mirar les imatges i corregir, si escau, les decisions de l’àrbitre principal. Les opcions són diverses i van des que se n’encarreguin els mateixos àrbitres de Primera fins que ho facin àrbitres ja retirats. Consultats per l’ARA, els col·legiats de Primera Divisió asseguren que encara no s’ha pres aquesta última decisió. Un cop arribi, expliquen, haurà de començar un període de proves, que coincidirà amb els partits de les categories juvenils i les proves internes en partits de Copa.

El que sí que està confirmat és que el VAR s’aplicarà únicament en els partits de Primera Divisió, i se n’exclourà per ara la Segona Divisió. I també està descartada la tecnologia addicional de l’ull de falcó, que determina únicament si la pilota ha traspassat completament la línia de gol. “Era o un sistema o l’altre, i s’ha escollit el VAR”, comenten des de la Federació.

Espanya, l’última de les grans lligues

Sigui com sigui, el futbol espanyol serà de les últimes grans lligues a utilitzar la tecnologia en els partits oficials. I és que en les principals competicions d’arreu del món ja s’hi ha incorporat algun sistema -ja sigui el VAR o l’ull de falcó- per donar un cop de mà a l’àrbitre.

Després d’uns quants mesos en fase de desenvolupament, el VAR va fer-se servir per primer cop l’agost del 2016 als Estats Units. Començava la primera part de la fase de proves, que va tenir com a punt àlgid el Mundial de Clubs que va guanyar el Madrid aquell mateix any. Fetes les correccions pertinents, començava una segona fase de proves aquesta temporada, quan s’hi han afegit les principals competicions internacionals. En alguns casos, com passa a França, Holanda o el Brasil, només en partits puntuals com poden ser els de la Supercopa. En d’altres, com a Alemanya, Itàlia, Portugal i Bèlgica, el videoarbitratge ja s’utilitza a les respectives lligues.

A Anglaterra, en canvi, no s’utilitza el sistema VAR però sí que està en marxa l’ull de falcó. És un sistema que també es fa servir a les competicions UEFA -Champions i Europa League-. En aquest últim cas l’àrbitre principal ja comptava des de fa algunes temporades amb dos àrbitres de porteria.

L’àrbitre, l’últim a decidir

Els àrbitres que s’encarregaran de visualitzar les imatges tan sols tindran un paper d’assessors en la presa de decisions, i podran intervenir en quatre casos: els gols, els penals, les targetes vermelles i quan hi hagi confusió de jugador. I les seves intervencions tant poden ser per decisió pròpia com a petició de l’àrbitre principal.

Segons recalquen els mateixos àrbitres, però, el VAR és només un assistent i la decisió final dependrà sempre del col·legiat principal. En algunes accions clares -com els gols o quan cal assegurar la identitat d’un futbolista-, l’àrbitre farà cas del que li diguin des del VAR perquè es consideren “errors d’apreciació”. En altres -si hi ha penal o si és expulsió- es tracta de “criteri”, i aquí podrà escollir si fer cas de la suggerència dels que miren el partit per televisió o bé consultar ell mateix la jugada a través d’un monitor que hi haurà instal·lat a la banda.

Els quatre casos en què es podrà utilitzar el VAR

Gols

Més enllà de determinar, com a Mestalla, si la pilota va creuar la línia o no, el VAR servirà per analitzar la jugada del gol, buscant possibles fores de joc o infraccions prèvies que pugin invalidar-lo.

Penals

Tant si l’àrbitre ha indicat la pena màxima com si no, els assistents tindran temps per revisar la jugada. Això sí, en aquest punt concret només es podrà modificar la decisió abans que la pilota es torni a posar en joc. Després no es podrà fer marxa enrere.

Targetes vermelles

Servirà en cas de dubte sobre la gravetat de la falta o d’una infracció. En la majoria dels casos, l’àrbitre principal consultarà directament el monitor abans de prendre la decisió.

Confusió entre els jugadors

El VAR permetrà corregir l’àrbitre quan s’equivoqui de futbolista a l’hora d’amonestar-lo.