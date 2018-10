Un punt per a l'Espanyol i supervivència amb victòria del Barça a Huelva

Jornada positiva per a l'Espanyol i el Barça en la jornada 6 de la Lliga Iberdrola. El conjunt periquito ha pogut empatar en la visita del Granadilla Tenerife a Sant Adrià (1-1), mentre que les blaugranes han reoslt amb victòria (1-3) el sempre difícil desplaçament a Huelva, on l'Sporting no ha pogut esgarrapar els punts que altres temporades sí que havia pres a les catalanes.

Elba Vergés iguala abans del descans

L'Espanyol segueix fent-se fort a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, on ha sumat els 7 punts que acumula a la classificació de la Lliga Iberdrola, i aquest diumenge ha lluitat per empatar contra el Granadilla Tenerife (1-1). L'equip canari és un dels que estan cridats a ocupar la zona alta de la taula i s'ha avançat en el marcador amb un gol de Mari José. Però Elba Vergés, abans del descans, ha pogut neutralitzar el gol visitant, després d'un primer temps molt igualat. La forta pressió del Granadilla ha ofegat l'Espanyol en algunes fases, però els colpejos llargs i el desig de profunditat han anat oxigenant el joc periquito. Els canvis del conjunt visitant han anat refrescant les armes ofensives i han fet patir l'Espanyol per retenir el punt. Un punt valuós.

Les jugadores del Barça celebren el gol de Hamraoui a Huelva / LALIGA

Hamraoui fa el més difícil

La temuda visita a Huelva s'ha resolt amb victòria per 1-3 del Barça, que ha trigat 39 minuts en obrir la llauna però que ha fet de l'avantatge un bon punt d'ancoratge per consolidar els tres punts. Kheira Hamraoui ha sigut la primera en superar la portera Sara Serrat amb un xut ras que ha desfet l'empat i ha donat una alegria a Mariona Caldentey, que havia fallat abans tres ocasions clares. Amb el 0-1, el pas pel descans ha sigut més plàcid per a les blaugranes, que han ampliat l'avantatge després, amb un cop de cap d'Alexia Putellas a la sortida d'un córner. Una diana de Bonsegundo a falta de mitja hora ha reobert el partit altre cop i l'afició local s'ha emocionat amb la possibilitat de tornar a provocar una punxada del Barça. Però Vicky Losada, amb una falta lateral picada amb picardia, ha fet el definitiu 1-3.