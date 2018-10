Cimeres a la Ciutat Esportiva Dani Jarque i a la Xina

Malgrat el bon estat de salut que respira l’Espanyol en la classificació, a l’entitat blanc-i-blava no es permet relaxar-se. Rubi va plantejar una sessió d’entrenament intensa, de dues hores, amb la mirada posada en la visita d’aquest diumenge a Osca. L’Espanyol encara no ha guanyat cap partit a domicili aquest curs, i el tècnic maresmenc vol que el seu equip enceti el caseller de triomfs fora de casa. Un cop acabat l’entrenament, i segons va informar la Cope, hi va haver una reunió de més d’una hora dels cinc capitans del primer equip equip -Javi López, Víctor Sánchez, David López, Sergio García i Esteban Granero- per tractar temes de caràcter intern. Aquesta trobada estava prevista des de la pretemporada, però es va decidir ajornar-la fins ara.

Paral·lelament a les converses mantingudes a Sant Adrià, a la Xina Chen Yansheng va rebre una delegació formada pels directors generals Roger Guasch i Òscar Perarnau, a més de Mao Ye Wu. Entre els temes que van tractar hi ha la preparació de la pròxima junta d’accionistes i alguns detalls del nou pla estratègic que volen presentar aviat.