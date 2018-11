El Girona torna a treure de polleguera Cornellà

Cristhian Stuani. O se l'estima o se l'odia. Ell i només ell va ser capaç d’aconseguir esgarrar la festa a l’RCDE Stadium, que va patir un malson en el retorn de l'uruguaià, principal responsable de la primera derrota a casa aquest curs (1-3) de l’Espanyol. Efectius en atac i solvents darrere, els gironins tornen a veure Europa de ben aprop. Poc va importar als d’Eusebio que els blanc-i-blaus ho haguessin guanyat tot a casa seva: el tècnic gironí va guanyar la partida a un Rubi que no va acabar de trobar la tecla, ni tant sols en un tram final on va poder passar de tot.

Els gironins segueixen creixent amb la seva idea, que els permet igualar dues de les seves millors ratxes a Primera: cinc partits sense perdre en total, i sis desplaçaments seguits sense caure. Tot plegat, en un recinte espanyolista que va presentar la millor assistència del curs (22.716 espectadors) el dia que va inaugurar el nou sistema d’il·luminació LED. Aquest va ser presentat amb un joc de llums i música espectacular, digne de la prèvia de qualsevol duel de l’NBA on el ‘show’ és gairebé tant important com el partit.

Els 388 nous llums van il·luminar amb més potència que mai la gespa de Cornellà, deixant la grada un punt més enfosquida. Més que un partit de futbol, semblava ring de boxa. Un escenari que va emmudir per complet un cop va aparèixer Stuani, que va treure de polleguera el que havia estat el seu antic equip, i qui va ser company seu, un David López a qui va tornar a obrir el nas. El curs passat ja l’hi va trencar.

Dos cops de cap fulminants

L’uruguaià, que va lluir el braçal de capità, només va necessitar tres minuts per perforar la xarxa de Diego López, un observador més del remat de cap inapelable d’Stuani després d’una precisa centrada enroscada de Planas des de l’esquerra. Sense temps per pair aquest primer cop, novament el davanter gironí va tornar a donar una bufetada a l’RCDE Stadium. En un córner d’Aleix García, l’uruguaià va tornar a marcar de cap. Minut 6 i 0-2.

Al Girona, aquest context li va sentar a les mil meravelles, ja que va plantejar una teranyina efectiva que va assecar l’Espanyol, incapaç de trobar espais interiors i forçat a atacar per les bandes, des d’on gairebé mai va saber fer mal als gironins. La motxilla li va pesar massa al conjunt de Rubi, que no va saber com desfer la defensa de tres centrals d’un Girona va tornar a demostrar que aquest és el sistema que més li escau: amb ell ja han deixat la porteria a zero en quatre de les últimes cinc jornades. Per si fos poc, l’ensurt blanc-i-vermell va estar molt a prop de ser triple, ja que Roberts va perdonar un claríssim mà a mà davant Diego López.

L’error no va afectar en absolut al londinenc, que va completar el segurament partit més complet des que és al Girona. L’Espanyol va tardar molt a recuperar-se. Durant pràcticament tot el primer temps, va acusar els nervis per veure’s per sota del marcador, fet que va condicionar la major part dels seus atacs, massa precipitats i previsibles per la teranyina gironina. Obligat a arriscar, el conjunt de Rubi va veure’s obligat a posar tota la carn a la graella, acumulant el màxim d’efectius en atac i avançant la línia defensiva en camp rival, fet que permetia al Girona olorar sang cada cop que recuperava la pilota i podia córrer amb espais.

El gol del Panda arriba tard

El porter gironí va estar especialment inspirat al segon temps, on el Girona va estar molt a prop de pagar car un clamorós error de Borja García, que després de superar Diego López va topar amb el cap d’Hermoso sota pals. A partir d’aquí, el partit es va convertir en un monòleg local: Roca, Darder i Borja Iglesias van anar picant el mur fins que hi van trobar una escletxa, aprofitada pel Panda a un quart d’hora pel final. Amb l’1-2, l’Espanyol va renéixer, i va tenir l’empat en una doble clara ocasió del Panda i Javi López que Bono primer, i el desencert del lateral després, van impedir. La frustració espanyolista va fer-se encara més evident amb un contracop letal al temps afegit, on el Girona va tocar el cel amb la sentència de Doumbia.