Joan Bacardit deixa de ser l'entrenador de l'Espanyol

La derrota contra el Logronyo ha sigut la gota que ha fet vessar el got. Joan Bacardit ha dit "prou" i deixarà de ser l'entrenador de l'Espanyol. El tècnic blanc-i-blau ha presentat la dimissió després de caure aquest diumenge per 2-0 davant el conjunt de la Rioja, una ensopegada que deixava l'equip periquito a dos punts del descens. El club encara no ha confirmat la notícia però s'espera que en les pròximes hores s'expliqui com es redreça la situació.

La falta de gol i la ratxa de resultats irregulars han condicionat la decisió de l'entrenador, que ja no es veia amb energia de capgirar la dinàmica.

Joan Bacardit es va fer càrrec de la primera plantilla l'estiu del 2017, després d'haver format part de l''staff' que havia salvat 'in extremis' l'equip en la temporada anterior. Al juny se li va renovar el contracte per una temporada més.