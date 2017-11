La fatiga dels insubstituïbles avisa sobre la necessitat de fer rotacions

Transcorreguts els primers tres mesos de curs, sembla clar quin rol tindrà cada jugador de la plantilla de l’Espanyol. A falta d’aclarir si el mercat hivernal acaba alleugerint un grup amb 25 efectius, la plantilla més àmplia de la història de l’entitat, i de veure si algun jugador es rebel·la contra el seu actual estatus, Quique Sánchez Flores ja ha deixat clares quines són les seves preferències. En les primeres dotze jornades, només les lesions i les sancions han alterat els esquemes d’un tècnic poc donat a fer rotacions en un conjunt que, tot i no participar en competicions europees, comença a notar el pes dels minuts.

Primers problemes

Els insubstituïbles de Quique comencen a acusar la seva dependència en forma de lesions. Contra el València, el quàdriceps de Baptistão només va durar un quart d’hora, i el jugador estarà de baixa entre dues i tres setmanes. No va ser l’únic que va notar el desgast d’aquell partit: Pau López i Gerard Moreno van acabar amb sobrecàrregues musculars i han hagut de rebaixar la càrrega d’esforç en les sessions d’aquesta setmana. El porter es va reincorporar ahir a la resta del grup, mentre que el davanter va seguir treballant de forma individual al gimnàs. Ells conformen, juntament amb Aarón i David López (que ja van patir sobrecàrregues en plena pretemporada per l’excés de minuts), la columna vertebral: són els únics que ho han jugat absolutament tot (amb el permís de la lesió del brasiler) en aquest inici de campionat.

Els símptomes de fatiga són clars, i cap d’ells se’ls ha estalviat. Quique no rota ni abans ni durant els duels, ja que gairebé sempre canvia els mateixos: Piatti (9 cops) i Jurado (8) són, de llarg, els més substituïts.

Els excessos de càrregues musculars no només s’expliquen per la manca de refresc, sinó també per l’exigència dels guions que planteja Quique: ningú es limita a atacar, fins al punt que Moreno o Baptistão es troben entre els set jugadors que més pilotes recuperen de l’equip (47 i 44, respectivament). Gairebé la meitat dels problemes físics que ha patit enguany l’Espanyol (45%) són musculars, un percentatge que creix respecte al curs passat (36%). I mentre uns ho juguen gairebé tot (l’onze tipus supera el 50% dels minuts jugats), una gran majoria espera el seu torn. Sergio García, Naldo i Diop són els únics suplents que superen el 30%. 11 peces més no passen del 20%. I és que, tot i tenir més on triar que el curs passat, el tècnic blanc-i-blau de moment no està confiant en el seu fons d’armari.

Dels 11 més utilitzats, només Hermoso (9) i Víctor Sánchez (8) no arriben a les 10 titularitats. I perquè el primer va començar el curs sent suplent i ha estat expulsat una jornada, i el segon va estar lesionat. Dels 11 menys habituals, només Hernán, Javi López i Roca han sortit d’inici en dues ocasions (una de les quals en Copa), mentre que vuit jugadors ho han fet un cop o cap. Tots aquests tenen ara un mes per decidir: o fan les maletes al gener o segueixen treballant per guanyar-se un lloc a les ordres de Quique. L’avenir del club periquito a la Copa pot marcar el seu destí.