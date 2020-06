Tebas: "Fins que no hi hagi una vacuna, seguirem prenent mesures, fins i tot arribant a l'absurd"

Javier Tebas, president de la Lliga, ha valorat "positivament" la primera setmana de campionat després de l'aturada pel coronavirus. "L'objectiu és acabar la temporada. Hem tornat a aquesta normalitat anormal, perquè hem tornat a competir, però sense públic als estadis. Cada dia hi ha futbol", ha apuntat.

En una entrevista a RAC1, Tebas ha dit que el que no li ha agradat va ser l'incident que va haver-hi el cap de setmana a l'estadi del Mallorca, quan un espontani va saltar al terreny de joc. "No s'ha de posar en risc la salut dels futbolistes de cap de les maneres, i això podia posar en risc la seva salut", ha dit. "Per escrit, de seguida, vaig demanar que ens fessin un informe per explicar com s'havia saltat el sistema de seguretat", ha dit.

Sobre les mesures de seguretat que segueixen els jugadors (a les banquetes s'han de posar guants i mascareta), ha dit que l'objectiu és "disminuir el risc de contagi". "Hem fet estudis de contagis durant els partits i, tot i que s'estiguin agafant els jugadors, és molt petit el risc de contagi. Hem de donar exemple a la societat i mostrar que les mascaretes, tot i estar complint la distància de seguretat, són recomanables", ha comentat.

"Fins que no hi hagi una vacuna, seguirem prenent mesures de seguretat en el futbol professional, fins i tot arribant a l'absurd. Fins que no hi hagi una vacuna, hi haurà risc de contagi", ha conclòs Tebas.

"Fins que no tinguem la vacuna crec que no podrem veure els estadis plens" Javier Tebas President de la Lliga

Respecte al retorn del públic als estadis, Tebas ha dit que segons la normativa, dependrà del Consell Superior d'Esports i de les Comunitats Autònomes. "Espero que pugui haver-hi una mica de públic als estadis, amb les limitacions que dictin les comunitats", ha dit, i ha explicat que podria ser que algunes comunitats acceptin l'accés del públic i d'altres no. "Podria haver-hi clubs que es queixin perquè el partit de la primera volta el van jugar amb públic i el de la segona volta no. Seria absurd que si hi ha un rebrot en un punt del país, que Déu no ho vulgui, torni a haver-hi partits a porta tancada a tot arreu i no només en aquell territori. Cal deixar-se d' integritis", ha afegit Tebas. "Nosaltres estem preparant els protocols de retorn del públic als estadis i ens poden servir o bé per a aquest any o bé per a anys següents, volem estar preparats per quan puguin accedir els espectadors als estadis", ha seguit dient el president de la Lliga. "Fins que no tinguem la vacuna crec que no podrem veure els estadis plens", ha conclòs.

"Seria sa i bo que el Barça pugui jugar al seu estadi contra el Nàpols, i si pot ser amb públic, millor" Javier Tebas President de la Lliga

Sobre el retorn de la Lliga de Campions, Tebas ha dit que tant de bo el Barça pogués jugar el seu partit contra el Nàpols al Camp Nou "i amb un 30% o un 40% d'aforament". Per al president de la Lliga, la UEFA fa bé d'esperar un temps per veure com evolucionen les mesures dels països per acabar de decidir on es juga el partit. "Seria sa i bo que el Barça pugui jugar al seu estadi contra el Nàpols, i si pot ser amb públic, millor", ha comentat.

Sobre els horaris, sobretot els de l'Espanyol, Tebas ha dit: "Des que juga al migdia, no li va malament. Està sumant punts i els va bé per a l'audiència de la Xina. A més, estan oferint espectacle, així que els seguidors també estaran contents", ha explicat.

Tebas ha dit que no es plantegen ara per ara modificar el nombre d'equips a Primera Divisió. "No ens plantegem baixar de 20 a 18 equips. El model de negoci està basat en 20 clubs i té una raó de ser. S'han anat afegint nous tornejos, lligues de les nacions, més equips als Mundials, la Champions es desdobla... Les grans lligues d'Europa, en tan sols una temporada, generem cinc cops més que la Champions. Hem de mantenir el que funciona, que són les lligues nacionals. No canviem el que funciona i que ha fet crear una indústria colossal a Europa, que és la indústria del futbol", ha argumentat.

"Crec que la sortida de Messi sí que es notarà una mica, sobretot si marxés a jugar a una altra lliga" Javier Tebas President de la Lliga

Pel que fa a l'impacte de la sortida de Cristiano Ronaldo de la Lliga, i la futura sortida de Messi, Tebas ha indicat: "La sortida de Cristiano Ronaldo ha tingut molt poc impacte, gairebé nul. Hem fet un treball d'internacionalització de la Lliga perquè estigui per sobre dels noms i dels clubs. Pel que fa a Messi, hem tingut la sort de tenir a la Lliga el millor jugador del món. Crec que la sortida de Messi sí que es notarà una mica, sobretot si marxés a jugar a una altra lliga. Ara és una icona de la Lliga i del futbol espanyol i, si puc donar-li un consell modest a Messi, és que segueixi a la nostra lliga. No seria una catàstrofe, tenim contractes signats a la resta del món amb i sense Messi, però és el valor que dona Messi a la competició".

"Quan hem tingut problemes de racisme, els hem atacat"

"Nosaltres ja ens hem posicionat molts cops contra el tema del racisme", ha explicat en relació a les protestes globals de denúncia. "A d'altres lligues hi ha més jugadors d'altres races que aquí. Nosaltres, quan hem tingut problemes de racisme, els hem atacat. Som la primera lliga que ha presentat una denúncia penal contra els energúmens que han atacat Williams. Això és el que cal fer per lluitar contra el racisme, constantment, dia a dia", ha dit Tebas.

I sobre l'homosexualitat, Tebas ha apuntat: "Si hi ha algun futbolista homosexual i ho vol dir, com ha passat ara amb un cantant ( per Pablo Alborán), em semblaria perfecte que ho fes. No s'ha d'amagar l'homosexualitat ni sentir-se cohibit".