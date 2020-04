Omplir els estadis amb maniquins i robots: bogeria o solució?

No tot l'esport està aturat. Hi ha poquíssimes excepcions d'esports que encara es juguen en directe malgrat que la pandèmia del coronavirus segueix colpejant de manera global. Hi ha cinc lligues de futbol que mantenen l'activitat, tot i que cap és de primeríssim nivell. La més destacada és la lliga bielorussa, l'única que resisteix a Europa. Les altres lligues es juguen a Taiwan, Burundi, Nicaragua i Tadjikistan. També segueix la competició de beisbol a Taiwan.

La tornada a la normalitat, però, no és completa i els estadis estan pràcticament buits. De fet, en la majoria de casos els partits s'estan jugant a porta tancada. O gairebé.

Per compensar-ho, alguns clubs han buscat fórmules per generar un ambient menys solitari per als jugadors i donar color a les graderies. A Bielorússia el Dinamo de Brest va situar-hi "més de tres dotzenes" de maniquins vestits amb diferents samarretes de clubs de futbol. La cara dels caps era una fotografia d'aficionats. De fet, eren persones que havien comprat una entrada virtual per assegurar-se el seient en aquesta estrena del nou model d'ocupació als estadis. "Els primers aficionats virtuals!", els anunciava amb orgull el Dinamo de Brest, que va posar en pràctica la iniciativa en el partit de Copa contra el Xakhtar Salihorst. "Més de tres dotzenes de fans de tot el món es van reunir en una de les graderies del Brest OSC", va anunciar el club. La procedència dels espectadors no era exclusiva del país, i va representar aficionats de Rússia, Anglaterra, els Emirats Àrabs Units, Iran i Uzbekistan.

Первые виртуальные болельщики посетили матч «Динамо-Брест» - «Шахтер» (Солигорск)!



First virtual fans at the match Dynamo Brest vs Shakhter (Soligorsk)! 🔵⚪ #fcdb1960 https://t.co/p8Mp7AwKhL — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) April 8, 2020

Aquest diumenge, el Dinamo de Brest torna a jugar a casa, contra l'Isloch i ha repetit la fórmula, que ha tornat a donar color a les graderies.

En paral·lel a aquesta idea del Dinamo de Brest, club que té com a president honorífic Diego Armando Maradona, també ha cridat l'atenció aquests dies la idea dels Rakuten Monkeys, de la lliga de beisbol xinesa de Taiwan. Per no deixar els seus jugadors sols al terreny de joc, han situat un centenar de maniquins i una desena de robots als seients de les grades de l'estadi internacional de beisbol de Taoyuan. Als maniquins se'ls ha posat mascareta com a mesura de protecció simbòlica i porten pancartes amb missatges d'ànims. Els robots toquen els tambors per fer soroll i reproduir tant com sigui possible l'ambient dels estadis. "Fins que no tinguem permís per jugar amb públic, haurem d'intentar trobar fórmules divertides", deia el director general del club, Justin Liu, en declaracions recollides a la web oficial de la lliga.