¿Qui vol organitzar la final de la Lliga de Campions?

Sense espectadors per culpa del covid-19, la ciutat d’Istanbul ja no vol organitzar la final de la Lliga de Campions. La UEFA s’ha posat com a data límit el 17 de juny per decidir com finalitza la principal competició de clubs continental. De moment no té ni format, ni dates segures ni seu. Tal com passa amb la Champions femenina, de fet.

Inicialment la final de la Champions s’havia de jugar el 30 de maig a l’estadi Atatürk de la ciutat més poblada de Turquia. Un estadi amb capacitat per a més de 70.000 espectadors inaugurat el 2004, seu de la final entre el Liverpool i el Milan de l’any 2005. Però les autoritats turques negocien amb la UEFA no organitzar el partit, ja que les mesures de seguretat contra el covid-19 obliguen a celebrar el partit sense espectadors. La Federació Turca de Futbol ha vist com el coronavirus canviava totalment l’escenari previst ara fa dos anys, quan es va decidir que la final seria a l’estadi Atatürk, un recinte de propietat estatal. La final de la Champions de Madrid d’ara fa un any entre el Liverpool i el Tottenham, per exemple, va deixar més de 65 milions de beneficis per a la capital espanyol, la regió, els hotels o l’Atlètic de Madrid, que va cedir el seu estadi a canvi d’un milió d’euros. El 2018 la xifra va baixar a Kíev fins a 30 milions de beneficis, però a la final de Cardiff entre la Juve i el Reial Madrid del 2017, la ciutat, els hotels i altres sectors van embutxacar-se més de 60 milions d’euros. Sense aficionats que viatgin ni espectadors, Istanbul ja veu bé deixar passar aquest tren, tot i que oficialment a hores d’ara encara segueix sent la seu. La UEFA, però, negocia amb diferents ciutats per trobar un escenari que sigui més còmode tant per al desplaçament de possibles finalistes com per les temperatures i les mesures de seguretat contra el covid-19. Malgrat que la setmana vinent està previst el retorn sense espectadors de la lliga de futbol turca, Turquia és un dels països amb més casos positius, tot i que les autoritats afirmen tenir la situació sota control.

Una sola seu per a set partits

La UEFA ha parlat amb les ciutats de Lisboa, Madrid, Frankfurt i Múnich, de moment, per sondejar si podrien ser escenaris d’un tram final de la Champions que tampoc té clar el seu format. La UEFA vol que les eliminatòries siguin a partit únic per facilitar el calendari i aprofitar que, sense espectadors, el factor camp deixa de tenir tanta importància. Així, a la reunió del 17 de juny es posarà sobre la taula la possibilitat de jugar una “final a vuit” amb els quarts de final, les semifinals i la final en una sola seu, per facilitar la logística. Abans, però, caldria jugar els partits dels vuitens de final que queden pendents. La idea de la UEFA era jugar el 2 d’agost els partits de tornada de les eliminatòries Barça-Nàpols (1-1 al partit d’anada), Manchester City - Reial Madrid (1-2 per als anglesos a l’anada), Juventus-Lió (1-0 per al Lió) i Bayern-Chelsea (golejada alemanya per 0-3). L’Atalanta, l’Atlètic, l’RB Leipzig i el PSG ja s’han classificat.

Però, com que abans de reprendre la Champions cal que s’acabin les lligues, la data del 2 d’agost ja no serveix. La lliga italiana ha anunciat que acabarà precisament aquell dia, fet que endarrereix uns dies el possible retorn. Així, per poder jugar la final de l’Europa League el 26 d’agost a Gdansk (Polònia) i la Champions el 29 d’agost, la UEFA valora el format de final a vuit amb eliminatòries a partit únic.

Però, per acabar-ho de complicar, cada cop més clubs proposen permetre l’entrada d’espectadors. I, per tant, jugar els quarts de final amb partits d’anada i tornada. Encara que no hi ha gaires dates al calendari. A Espanya diferents clubs volen salvar part del seu pressupost obrint la porta als espectadors ja aquest juny, però, de moment, les autoritats no ho veuen factible.