El president del PAOK es disculpa per haver saltat al camp amb una arma

El president del PAOK de Salònica, Ivan Savvidis, ha demanat perdó per la seva actuació de diumenge passat, quan va envair el terreny de joc armat amb una pistola per protestar per l'anul·lació d'un gol.

"Vull disculpar-me amb tots els seguidors del PAOK i tots els aficionats del futbol a Grècia i a la resta del món", ha dit Savvidis en una carta oberta a l'afició. "Em disculpo pel que va succeir: no tenia dret a sortir al camp així. La meva reacció emocional es deu a la situació negativa generalitzada que regna en el futbol grec últimament i a tots els esdeveniments inadmissibles que van tenir lloc poc abans del final del partit entre el PAOK i l'AEK", ha afegit.

Segons Savvidis, la decisió d'anul·lar el gol i interrompre el partit podia generar una situació incontrolable i la seva actuació només pretenia "protegir desenes de milers d'aficionats del PAOK de les provocacions, enfrontaments i possibles víctimes humanes".

A més, ha afirmat no haver amenaçat ningú i ser un "ostatge de la classe dirigent corrupta del futbol". "Estic lluitant i seguiré lluitant malgrat els atacs rebuts a tots els nivells per un futbol més just, amb àrbitres honorables en tots els partits, perquè els títols es guanyen als estadis i no a les sales dels tribunals. Torno a demanar perdó", ha conclòs Savvidis en la seva declaració escrita.