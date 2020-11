Adaptar-se o jugar amb foc, el futur europeu del Madrid amenaçat per les baixes

Els contratemps s’estan convertint cada cop més en la tònica habitual de la casa blanca, bé per resultats bé per jugadors lesionats. Ara mateix la desgràcia ve de tots dos costats: no són bones notícies els resultats procedents de la gespa ni tampoc el que hi passa al damunt. Després de la derrota contra el València prèvia a l’aturada de seleccions, la infermeria blanca ha tret fum. Al partit de Mestalla van caure en primer lloc Valverde, a qui li esperen tres setmanes més de recuperació, i després Karim Benzema, que va completar el partit, però amb molèsties al maluc que ha arrossegat fins al punt de ser descartat per jugar dimecres a San Siro. El virus FIFA ha tombat Jovic, i Casemiro i Militao estan pendents de noves proves PCR, que van donar un resultat indeterminat a la prèvia del partit de lliga a Vila-real.

Però com ja vam veure dissabte passat a l’estadi de la Ceràmica, Zidane va recuperar Dani Carvajal i Nacho Fernández en defensa, i també Odegaard i Hazard en la part ofensiva. El més normal seria que el tècnic francès tornés a mostrar la línia de quatre que va fer servir en l’enfrontament amb els d’Unai Emery, però una convocatòria de Militao a última hora podria relegar Nacho a la banqueta i que fos el brasiler qui sortís d’inici. El mateix passa amb Casemiro, intocable per al preparador madridista, i no hi ha cap dubte que l’únic que el separa de San Siro és un resultat positiu del test anticovid. En aquest cas Zidane té dues opcions en moments esportius antagònics. Una és l’estrella emergent Martin Odegaard, per la qual va optar en el campionat domèstic, i l’altra un Isco que, cansat de ser sempre el marginat de l’equip, ve de presentar la seva candidatura per ser traspassat a l’hivern. Dues alternatives de tendència a l’atac que obligaran Modric i Kroos a repartir-se la feina bruta.

La candidatura al gol de l’entitat madrilenya serà tota una incògnita sense el far de Karim Benzema que fins ara ha sigut l’encarregat d’il·luminar el camí cap a la porteria rival des de la marxa de Cristiano Ronaldo. Sense el davanter francès, la responsabilitat recau sobre un Eden Hazard encara en rodatge, però amb l’obligació de ser l’home que marqui les diferències a partir de tres quarts del camp en endavant. Igual que a Vila-real, serà el golejador Mariano quasi amb tota seguretat qui acompanyi el belga, i com a substitut de l’ex de l’Olympique de Lió, Zidane optarà per emportar-se del filial Hugo Duro.