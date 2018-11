El futbolista Nicklas Bendtner haurà de passar 50 dies a la presó

L'internacional danès Nicklas Bendtner i actual futbolista del Rosenborg noruec ha estat condemnat a passar 50 dies a la presó per haver agredit un taxista la matinada del passat 9 de setembre. El futbolista es va negar a pagar l'import del trajecte, uns cinc euros, i va acabar agredint el taxista fins arribar trencar-li la mandíbula. El jugador, que ja sabia la condemna de 50 dies de presó, va presentar al·legacions, però han estat rebutjades pel fiscal de l'estat de Copenhaguen i haurà d'entrar a la presó i complir una pena de 50 dies. Bendtner també haurà d'indemnitzar el taxista amb 1000 euros.

L'episodi embruta la carrera d'un futbolista que, actualment, amb 30 anys milita al Rosenborg noruec, però abans havia jugat a clubs de renom com l'Arsenal on, quan tenia 19 anys, s'havia guanyat l'apel·latiu de jove promesa. La seva carrera ha anat de més a menys i ha transitat per equips com el Wolfsburg alemany o el Sunderland i el Nottingham Forest britànics.