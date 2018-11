El futbolista que va dir no a jugar amb Messi

El fitxatge frustrat l’estiu passat d’Antoine Griezmann pel Barça va tenir un desenllaç tant esperpèntic com mediàtic. El davanter francès de l’Atlètic de Madrid va anunciar la seva decisió de quedar-se al conjunt matalasser en un documental anomenat La decisión, produït per Kosmos Studios, empresa que pertany al grup Kosmos, presidit pel blaugrana Gerard Piqué. Després de trenta minuts de documental en què es fa un recorregut previ a la decisió de Griezmann, el 14 de juny a la nit, en la franja de prime time televisiu, el davanter pronunciava el seu definitiu “He decidit quedar-me”. Cinc mesos després d’aquest episodi, el jugador més ben pagat de l’Atlètic de Madrid s’enfrontarà aquest dissabte al Barça en un partit en què el lideratge de la Lliga està en joc.

Griezmann es veurà les cares amb Leo Messi, el futbolista a qui no ha volgut acompanyar al Barça per no estar a la seva ombra. “¿Va influir en la teva decisió de continuar a l’Atlètic el fet d’anar a jugar per a Messi com va fer Neymar al seu dia, o com fan ara Coutinho o Luis Suárez?”, li van preguntar aquesta setmana en una entrevista al Canal+ francèsal davanter matalasser. “Sí, pot ser. Suposo que inconscientment això hi va influir”, va respondre el futbolista, malgrat insistir en altres arguments, com el suport dels seus companys o del seu entrenador, Diego Pablo Simeone.

Un episodi capital

Segons Griezmann, hi va haver un episodi que va ser capital per decidir-se. El 20 de maig, pocs dies després que l’Atlètic es proclamés campió de l’Europa League, el conjunt matalasser va empatar (2-2) amb l’Eibar al Wanda Metropolitano i una part de l’afició va xiular l’atacant francès quan va saltar a la gespa i quan tocava la pilota. El seu amic i capità de l’equip, Diego Godín, es va adreçar a l’afició perquè paressin.

A Griezmann aquells xiulets el van afectar, un fet que no va passar desapercebut per a Simeone i els seus companys. “Veure com els meus companys i el meu entrenador venien a casa meva després del partit en què em van xiular… Simeone va venir a casa per sorpresa: volia parlar amb mi i calmar-me. Demostrar-me que tenia la seva confiança”, explica el davanter.

A banda de l’afecte demostrat pels seus companys i pel seu tècnic, hi ha altres motius que expliquen que Griezmann declinés fitxar pel Barça quan gairebé tot apuntava que el seu futur passaria per vestir de blaugrana. Un d’aquests altres motius crucials va ser l’esforç econòmic que l’Atlètic de Madrid va fer per convertir-lo en el futbolista més ben pagat amb diferència de la plantilla matalassera i prometre-li un projecte guanyador que volen que tingui la seva cirereta del pastís guanyant la final de la Lliga de Campions, que aquesta temporada es disputarà al seu estadi, al Wanda Metropolitano.

“La gent del club em va mostrar un projecte esportiu molt interessant i em van apujar el sou. Van fer tot el que podien per demostrar-me que l’Atlètic és casa meva”, argumentava Griezmann, que va renovar amb el seu club fins al 2023 i cobra uns 23 milions d’euros nets per temporada. Una xifra que, en cas de complir el seu contracte, li aportaria 115 milions en concepte de salari en cinc temporades.

La suculenta proposta econòmica de l’Atlètic de Madrid va ser un hàndicap que el Barça no va poder respondre. El club blaugrana no va voler entrar en una guerra de preus davant l’estratosfèrica oferta que el club matalasser va posar sobre la taula de Griezmann. De fet, un dels objectius del Barça per a aquesta temporada és reduir la despesa en salaris perquè el límit salarial de l’entitat no es vegi compromès.

La marxa d’Andrés d’Iniesta al Vissel Kobe japonès va permetre alleugerir una mica la massa salarial del Barça, que aquesta temporada, per quadrar números, ha hagut d’ajornar renovacions de jugadors puntals de la plantilla, com és el cas d’Ivan Rakitic o Jordi Alba. Aquest curs el Barça ha aconseguit rebaixar en sis milions la massa salarial, fins als 633 milions d’euros. “El nostre volum de massa salarial està estabilitzat en aquestes xifres, però la tendència ha de ser disminuir aquesta ràtio perquè havíem arribat a límits alts”, va explicar el mes passat el CEO del Barça, Òscar Grau, en la presentació del pressupost de l’entitat per al curs 2018-19.

Més d'un any treballant en el seu fitxatge

Malgrat que el Barça feia més d’un any que treballava en el fitxatge de Griezmann -un futbolista que, per edat, talent i coneixement de la Lliga espanyola encaixava en els plans de la secretaria tècnica- i que s’havia arribat a emparaular com a mostra de compromís sense incórrer en cap normativa de la negociació entre clubs, finalment el seu fitxatge es va frustrar. L’esforç econòmic de l’entitat matalassera i l’afecte de Simeone i del vestidor van ser arguments prou sòlids per a un futbolista que ha escollit ser el líder de l’Atlètic en lloc de jugar al Barça.

Tota la polseguera que va portar la seva decisió de no fitxar pel club blaugrana anunciada en un documental no va fer més que empitjorar les relacions tocades entre l’Atlètic i el club català. El club matalasser fins i tot va presentar davant la FIFA una denúncia contra el Barça abans que transcendís el desenllaç de tot plegat.

Aquest dissabte, al Wanda, Griezmann voldrà demostrar que no es va equivocar en la decisió. Al davant tindrà Messi.