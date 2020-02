El hacker que ha provocat la sanció al Manchester City

L’home que va obrir la caixa dels trons que ha acabat amb una sanció de dos anys sense jugar a la Champions per al Manchester City és a la presó. El portuguès Rui Pinto (Vila Nova de Gaia, 1989) va ser extradit d’Hongria a Portugal ara fa un any, on espera un judici en què ha estat acusat de 90 delictes diferents: 68 per accés indegut a informació, 14 de violació de correspondència, sis d’accés il·legítim, un sabotatge informàtic i un últim d’intent d’extorsió.

Mentre Pinto espera judici a una presó, el Manchester City presentarà un recurs al Tribunal d’Arbitratge Esportiu (TAS) per intentar evitar quedar-se dos anys fora de les competicions internacionals. A més, l’equip britànic va rebre una multa de 30 milions d’euros. En els papers filtrats per Pinto no només sortia esquitxat el City, sinó també el París Saint-Germain. La UEFA va obrir una investigació en tots dos casos, però l’equip francès es va salvar d’una possible sanció al març, quan el TAS li va donar la raó.

Tot va començar l’any 2015, quan Pinto va aconseguir obtenir informació relacionada amb clubs de futbol, advocats o empresaris, informació que va fer arribar a la premsa en el cas conegut com Football Leaks. Pinto va obtenir més de 70 milions de documents, entre els quals els que inculpen el City. Els documents van permetre descobrir operacions il·legals i casos com la denúncia per una suposada violació contra Cristiano Ronaldo, cas que el jugador de la Juve va tancar arribant a un acord amb la dona nord-americana que l’acusava. O els suposats fraus fiscals de José Mourinho o la Fundació de Lionel Messi, entre d’altres. Però com que va aconseguir els documents utilitzant mètodes il·legals, Pinto va acabar fugint a Budapest, on va ser detingut el 2019 abans de ser extradit a Portugal, on es troba ara en presó preventiva. En filtrar informació de gent tan poderosa com Isabel dos Santos, la dona més rica de l’Àfrica i filla de l’expresident d’Angola, Pinto va veure com alguns dels advocats més importants del món el perseguien amb acusacions que poden provocar que passi més de 30 anys a la presó. Pinto, de 31 anys, espera actualment la resposta a un recurs presentat a un tribunal de Lisboa, recurs presentat per l’advocat William Bourdon, que argumenta que el seu client podria ser considerat com un informador que ha jugat un paper clau per detectar crims i fraus.

Suport al 'hacker'

Aquest portuguès es declara com un aficionat al futbol que va començar a investigar a internet, iniciant el cas Football Leaks, en que va acabar passant informació al mitjà alemany Der Spiegel. “Sabia que era una operació molt perillosa, amb un risc. Que les autoritats portugueses em perseguirien, perquè tenen por de totes les coses que sé”, ha explicat a la publicació alemanya Pinto, que ha denunciat el tracte ja a la presó del seu país: “Em van prendre un bloc de notes que tenia amb detalls del cas. No van ser els guàrdies de la presó, no. Van ser membres de l’acusació del meu cas, un fet il·legal. Finalment em van tornar el bloc de notes, però fan el que volen”, ha explicat. “Sense la contribució de ciutadans com Rui Pinto seríem incapaços de conèixer les xarxes de corrupció i les operacions de rentat de diner negre”, argumenta Bourdon, que ha participat en diferents actes per tota Europa on es reclama la posada en llibertat del seu client. De fet, a estadis com el del Borussia de Dortmund s’han vist pancartes a favor del hacker. The Signals Network, organització que lluita pel dret a la informació, va arribar a iniciar una campanya per demanar la posada en llibertat del portuguès, emparant-se en que el 2019 el Parlament Europeu va votar a favor d’un acord sobre protecció de denunciants.