"Ens hem adonat de la nostra situació"

185 partits. El Fraikin Granollers va posar divendres punt i final a la ratxa estatal d’imbatibilitat del Barça Lassa. Antonio Rama i David Ginesta van portar finalment una derrota al Palau, blanc-i-blau 25 anys després. La dupla, que vuit temporades enrere guanyaven junts un campionat de Catalunya juvenil, va fer que un equip amb mancances reconeixibles sotmetés el campió. Només un lapsus vallesà en els primers minuts del segon període va evitar mals majors. Els locals no van dominar a cap de les dues àrees.

Els atacs eren precipitats. En defensa, els rivals miraven porteria sense relativa oposició i Adrià Figueras es doctorava de nou en l'art de córrer la línia dels sis metres. L'equip de Xavi Pascual va perdre els dos punts i la condició d'intocable, una mica més. El derbi, en concret, és una bona radiografia de la seva temporada. La muntanya russa ha estat letal i ha deixat al descobert la realitat d'un Barça que va a menys. "Ens ajuda a adonar-nos de la nostra situació. Ens hem de recuperar", comentava el tècnic. Qui és el responsable? Pascual? Un d'ells, segur. És part del seu càrrec, de ser el primer en la cadena de comandament.

En aquest cas, acumular gairebé 10 anys al capdavant d'un grup d'esportistes crea automatismes tàctics -i vicis- que alimenten una incapacitat per esperonar els jugadors. Més encara a la Lliga Asobal. Aquesta edició es farà llarga. Els blaugranes tenen poc a guanyar i molt a perdre. Amb el títol al sarró, el format de 'final eight' de la Copa del Rei no és suficientment atractiu per mantenir la tensió fins a l'estiu. El treball de 'coaching' col·lectiu haurà de ser notable. De tots, perquè les decisions de la banqueta no expliquen tota la fotografia.

Una lectura sensata demostra que la matèria prima de la plantilla és escassa per al nivell d'exigència de l'escut. El Barça juga amb quatre primeres línies: Dika Mem, Raúl Entrerríos, Thimothey N'Guessan i Aron Pálmarsson. Tenint en compte que l'islandès s'està adaptant -una situació un punt preocupant-, el grup queda reduït a tres jugadors, un per cada posició. En temps d'analitzar les segones unitats, la culer és gairebé testimonial. Wael Jallouz ja no és el canoner que es va fer l'amo i senyor del lateral esquerre al 2016. El cas de Jure Dolenec és igual de preocupant. L'afició encara no ha vist l'esquerrà fi que destacava al Montpeller i va ser bronze amb l'Eslovènia al Mundial del 2017.

La lesió de genoll ha fet que perdi la confiança i sigui un fintador pla, intranscendent, que en el millor dels casos dona senzillament continuïtat a la pilota. Motius a banda, la manca de recanvis ha provocat que els titulars hagin acabat fosos. El moment individual dels segones línies arrodoneix un context a mitges tintes, estèril contra equips que tenen 12-14 jugadors capaços de competir amb garanties contra el Conca i a la pista del Rhein-Neckar Löwen. Això explica els moviments d'aquest estiu. Si no hi hagués arribades (i el retorn de Lasse Andersson), no hi hauria gasolina per a tot. David Barrufet ha fet els deures i els fitxatges de Fabregas, Möller o Pietru, entre d'altres, sumaran talent i noves cartes per recuperar el rumb. Xavi Pascual ja va dir a l’agost a l’ARA que l’equip cauria a l’Asobal, i que la gent no ho entendria. Les circumstàncies examinen l’afició, adormiscada entre victòries. El Barça té encara més arguments per a reaccionar. Els comptadors del Palau es posen a zero.