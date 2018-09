L’handbol de Granollers, de dol per la mort de dos jugadors

Granollers es va aturar ahir a la força. La ciutat va contenir la respiració i el Palau Olímpic, directament, va quedar-se a les fosques. El club va llevar-se amb la notícia de la mort de Martí Batallé i Xavier Pocurull, jugador i exjugador blanc-i-blaus, com a conseqüència d’un accident de trànsit. Se’n desconeixen les causes, però els cossos policials van confirmar que hi va haver una col·lisió entre un turisme, el seu, i un camió a l’AP-7, al quilòmetre 114, al terme municipal de Vallgorguina (Vallès Oriental). Els dos joves, de 19 anys, ocupaven el seient del pilot i el copilot. Al darrere hi anaven Óscar Oller i Pau Navarro, també vinculats al granollers (BMG), i que van ser hospitalitzats d’urgència. Els quatre nois anaven en direcció a Girona per veure a Montilivi el partit de la Lliga Santander entre els locals i el Celta. L’accident va activar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat -que van fer tasques d’excarceració- i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques.

Els dos ferits van ser traslladats a un centre sanitari. Óscar Oller va ser atès a l’Hospital de Granollers, amb ferides greus, “d’una gravetat moderada”. El cas de Pau Navarro és més complicat i preocupa especialment. El pivot del filial, que ha participat amb el primer equip, presentava un estat molt delicat i va necessitar assistència quirúrgica. No es tem per la seva vida, però no es pot determinar l’abast de les lesions, que el podrien allunyar definitivament de les pistes. L’ecosistema de l’handbol català és reduït. El del Granollers és particularment familiar, amb una gestió d’èxit que sobreviu amb professionals -sense ser-ho- que respiren en blanc-i-blau. Les oficines del club van entrar en ebullició al matí per intentar gestionar la situació. Van rebre la visita de personalitats com el president de la Federació Catalana d’Handbol, Jaume Fort, o l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral. Les xarxes socials van seguir la mateixa línia. La tragèdia, sobtada, injusta, va sacsejar tot l’esport català, la ciutat i tots els estaments del BMG. La vinculació dels accidentats amb l’entitat és profunda: des del rol d’entrenador de la base de Batallé, vinculat també a l’espònsor principal, fins a l’aparició de Navarro -internacional estatal júnior- als entrenaments d’Antonio Rama i David Ginesta.

“Ara hem de pensar com donar la notícia als nens petits. Hi haurà un canvi de tècnic i es faran preguntes”, expliquen fonts del Palau. El primer equip està en xoc. Va ser especialment difícil per als rookies, amics i companys dels afectats durant tota l’etapa de formació. Ells van ser els primers a demanar que s’aturés l’activitat esportiva. “Ara tots estem resant pel Pau”, diu l’entorn. Va ser la primera mesura que va prendre la institució, respectant els tempos de les famílies dels joves. Ahir no hi va haver handbol i avui tampoc n’hi haurà. Segons ha pogut saber l’ARA, no és segur que es disputi diumenge l’enfrontament de Lliga Asobal entre els vallesans i l’Anaitasuna navarrès. S’ha d’estudiar, perquè la decisió no depèn només del Granollers. El club sí que té clar que retrà homenatge a les víctimes i intentarà donar suport als ferits.