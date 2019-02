El Barça Lassa tanca els quarts de final de la Copa superant un combatiu Noia Freixenet (4-2)

El Pavelló Olímpic de Reus ha posat el punt final als quarts de final de la Copa amb un partidàs entre Barça Lassa i Noia Freixenet, que s'ha resolt per 4-2 a favor dels homes d'Edu Castro. Els de Pere Varias no han renunciat en cap moment a jugar de tu a tu al totpoderós Barça, però la major efectivitat blaugrana ha acabat marcant la diferència. El partit ha començat elèctric, amb un ritme de bola alt i dos equips pressionant la sortida del seu rival. La intensitat era tant gran que a l'inici els àrbitres assenyalaven falta pràcticament a cada bloqueig lateral. Pablo Álvarez, molt actiu en el joc interior blaugrana, hauria pogut obrir la llauna al minut nou en una falta directa després que Sergi Llorca rellisqués i toqués la bola des de terra, però el pal evitava l'1-0.

Amb l'entrada de la segona unitat, els de Castro han posat setge a la porteria de Martí Zapater i precisament un ex del Noia, Nil Roca, anotava dos gols pràcticament consecutius que deixaven els sadurninencs amb un pam de nas. Primer el d'Arenys de Munt entrava tot sol al quadre i allargava el ganxo fins al segon pal fent estèril l'estirada de Zapater, mentre que en el segon gol aprofitava una passada de Matías Pascual des de darrere la porteria per trencar la cintura de Marc Grau i tornar-se a colar dins l'àrea per batre Zapater.

Després d'un temps mort demanat per Varias, els sadurninencs han despertat i han retallat distàncies mitjançant Humberto Mendes, que caçava el refús d'Aitor Egurrol després d'un llançament llunyà de Sergi Aragonès. Amb el 2-1 el partit es trencava amb ocasions a les dues porteries, amb pal inclòs d'Álvarez i Esteller. El Noia, tot i anar encara a remolc, semblava que el descans li arribava en mal moment, ja que ha tingut l'empat a tocar però les bones intervencions d'Egurrola l'han evitat.

El Noia ven la seva pell molt cara

Els de Varias han seguit buscant l'empat amb insistència a la represa, però quan més bolcats estaven a l'atac Joao Rodrigues robava la bola a mitja pista i anotava el 3-1 amb un xut escopit per l'escaire. Els blaugranes haurien pogut pràcticament sentenciar en la desena falta dels de Varias, però Zapater aturava la falta directa a Rodrigues. I del possible 4-1 s'ha passat al 3-2, quan un llançament potent de pala des de lluny de Sergi Aragonès sorprenia un Egurrola tapat per Esteller.

El mateix Esteller seria protagonista poc després en veure una blava que deixava el seu equip en inferioritat numèrica, ja que Paueti Bargalló enviava una nova directa al travesser. El Noia, però, no ha renunciat a l'atac i ha forçat la desena falta blaugrana, amb Egurrola evitant que Llorca restablís les taules en la directa. Els sadurninencs decidien arriscar amb el cinquè jugador de pista a 1 minut i 45 segons per la conclusió, però no trobaven porteria i l'exblaugrana Costa veia una nova blava que ha fet embogir la banqueta sadurninenca en considerar que era força rigorosa. Aquest cop Álvarez no perdonava i anotava el 4-2 definitiu en una excel·lent definció de falta directa. Ara, el Barça s'enfrontarà aquest dissabte a la segona semifinal de la Copa del Rei contra el Recam Làser Caldes (20 hores, Esport 3), mentre que la primera la jugaran Deportivo Liceo i Lleida Llista Blava (18 hores, Esport 3). Abans la Copa de la Reina serà l'encarregada d'obrir les semifinals amb el Voltregà Stern Motor-Cerdanyola (11 hores, Esport 3) i el Vila-sana-Telecable Gijón (13 hores, Esport 3).