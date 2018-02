El Barça Lassa serà líder de la lliga d'hoquei si aprofita la relliscada del Liceo

El Barça Lassa recuperarà el liderat de l’OK lliga d’hoquei sobre patins si aquest diumenge derrota l’Arenys a domicili. El fins ara líder, el Liceo, ha caigut golejat per 4-1 a la pista del Vendrell i amb 48 punts, no dependrà d’ell mateix per seguir per davant dels blaugrana, que sumen 47 punts. Els gols de Jordi Ferrer (2), Roger Rocasalbas i Eduard Fernández han permès al Vendrell golejar i pujar fins la sisena posició.

El Reus Deportiu és tercer amb 45 punts després de golejar a la pista del Palafrugell per 2-8 amb gols de Raul Marin (4), Àlex Rodríguez (2), Romà Bancells i Marc Torra. El Citylift Girona és quart després de derrotar per 4-2 el Recam Làser Caldes. El Voltregà de la seva part, ha derrotat per 3-2 l’Igualada i l’empata a la classificació. El cuer, l’Asturhockey, ha derrotat l’Alcoi per 3-2.