El Voltregà jugarà la final four de la Champions femenina d'hoquei sobre patins

El Voltregà segueix brillant a Europa i jugarà les semifinals de la Champions femenina. Les osonenques jugaran la final four el proper 17 i18 de març.

El Voltregà ha derrotar a l'ERG Iserlohn per la mínima (2-3, 4-4 en l'anada) i serà a una final on també hi serà l'Hostelcur Gijón, que ha guanyat CHP Bigues i Riells (2-6, 7-1 en l'ida). La rival de les catalanes serà el Benfica mentre que el rival de les asturianes serà el Stuart HCM.

El Reus i el Barça, primers de grup

Per la seva part, a la màxima competició europea masculina, el Reus Deportiu ha derrotat el CGC Viareggio (2-4) i ha certificat la primera plaça de grup, mentre que el Vic, al B, ha empatat contra el FC Porto (4-4) i ha quedat eliminat.

En el C, el FC Barcelona Lassa ha vençut a domicili al Forte Dei Marmi (2-4) i també ha certificat la primera plaça del seu grup.

Finalment, el Liceu, al grup D, ha empatat davant el Wasken Lodi (1-1) i encara manté el primer lloc a un punt del Sporting CP.

Dos catalans, a la copa de la CERS

Finalment, a la Copa CERS s'han disputat els partits d'anada dels quarts de final. L'ICG Software Lleida ha derrotat per 6-4 els portuguesos del SC Tomar, i el Voltregà torna de la pista del Corregio italià amb un empat de gran valor (6-6).