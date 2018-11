Machín rebrà el Girona el diumenge 16 de desembre al migdia

La Lliga ha anunciat els horaris de la jornada 16. Un dels partits amb més morbo serà la visita del Girona al Sánchez Pizjuán, on es retrobarà amb el tècnic que va fer possible l'ascens dels gironins a Primera: Pablo Machín. El partit està programat per al diumenge 16 a les 12 h (BeIN LaLiga). Unes hores més tard, l'Espanyol rebrà l'altre equip de la capital andalusa, el Betis (16.15 h, BeIN LaLiga) a l'RCDE Stadium.

El Barça, per la seva banda, tancarà la jornada de diumenge a les 20.45 h (Movistar Partidazo) visitant el Llevant al Ciutat de València. El Madrid jugarà el dia abans, dissabte 15 (18.30 h, BeIN LaLiga) el derbi madrileny davant el Rayo Vallecano al Santiago Bernabéu. L'Atlètic de Madrid, per la seva banda, visitarà el José Zorrilla també dissabte, a les 15.16 h (BeIN LaLiga).