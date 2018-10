Lopetegui: "Lluitarem per revertir aquesta situació"

Julen Lopetegui vol mantenir-se al marge dels rumors que el situen fora del Reial Madrid. "Si voleu un entrenador enfonsat, no em mireu a mi", ha arrencat. L'encara tècnic blanc, que com a mínim dirigirà el partit d'aquest dimarts contra el Viktoria Plzen, ha assegurat que es veu seguint a la banqueta blanca: "Si estaré al Camp Nou? Només puc dir que en el moment actual estic aquí. Què passarà en el futur, no ho sé. Estic centrat en el present". Preguntat per si des de la direcció del club li han enviat algun ultimàtum, el preparador basc ha deixat clar que el Madrid li ha ensenyat "a lluitar".

"Ho porta el club a l'ADN. Lluitarem per revertir una situació que no és la millor, però estem a temps de fer-ho. Lluitarem per fer un gran partit dimarts. És l'únic que puc dir", s'ha limitat a dir Lopetegui, que ha deixat clar que no està pendent de les crítiques dels mitjans de comunicació: "No estic pendent del que diuen, sinó dels meus jugadors i d'estudiar al Viktoria Plzen amb la màxima normalitat i professionalitat possible. Si estigués pendent del que diuen, no seria entrenador del Reial Madrid".

Lopetegui ha defensat que dirigeix "un vestidor fort" que ara passa per "moments dolents que se superen amb fortalesa i qualitat. El problema no és el que diguin de fora, sinó que els de dins s'ho creguin". Preguntat per quins motius creu que no funcionen al seu equip, ha estat clar: "Hi ha una relació directa amb el gol. Pots fer molts mèrits, moltes ocasions, ser molt superior, però el que mana és el gol. Hem de ser més efectius i concedir menys, però ho trobarem a partir del bon joc".