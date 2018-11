Una mateixa idea per assolir l’èxit: tot gira al voltant de la pilota

Pep Guardiola ho va resumir en una frase ben simple: “Take the ball, pass the ball”. Una sentència breu que recull la idea tan bàsica i alhora tan complexa que defineix un estil de joc basat en la senzillesa de la passada i que ha dut el Barça a meravellar amb el seu futbol quan s’ha espremut al màxim. Una bona passada, una bona col·locació del cos i fer avançar tot l’equip al voltant de la pilota. Fer treballar més el cervell que unes cames fortes. Una consigna que Laureano Ruiz va començar a aplicar al juvenil del Barça, que Johan Cruyff va fer evolucionar amb el Dream Team i que va arribar al cim amb Guardiola.

Una idea de futbol que ha dut el Barça no només a guanyar, sinó a enamorar fins i tot els rivals. “En aquella època [la del Barça de Guardiola] podien retransmetre qualsevol partit, però si jugava el Barça a la mateixa hora, jugués contra qui jugués, escollies mirar el del Barça”, explica al documental acabat d’estrenar Take the ball, pass the ball Michael Carrick, exjugador del Manchester United que ha perdut dues finals de la Champions contra els blaugranes. La idea és clara i el model s’aprèn a La Masia, però hi ha més tècnics i equips que opten pel futbol de possessió, com Quique Setién i el seu Betis.

Els grans passadors de la Lliga

Després del Barça d’Ernesto Valverde, el segon equip amb més possessió de la Lliga és el Betis: els blaugranes encapçalen el rànquing amb un 68,34% de mitjana, lleugerament per davant del 67,46 % dels andalusos. Si ens fixem en els jugadors que més passades han fet fins ara, cinc dels sis primers futbolistes al capdavant de la llista juguen al Barça o al Betis: Rakitic (956 passades), Mandi (905), Bartra (869), Piqué (864) i Busquets (840). L’únic futbolista que no juga al Barça o al Betis i que apareix al top 5 és Sergio Ramos, amb 850 passades.

“Tenim un estil molt definit però la possessió ha de servir per generar ocasions i per evitar que te’n generin. Si tens molta més possessió que el rival però acaba generant més perill i fent més gols, el rival haurà sigut el dominador”, valorava fa alguns dies Valverde preguntat per l’ARA . “La possessió és un mitjà per arribar a una finalitat, que és marcar gols i que no te’n facin. La possessió en si mateixa és intranscendent. Tenim la pilota i allunyem el rival, però l’objectiu és acabar les jugades de la millor manera possible: quan el rival deixa espais no necessitem fer una passada al costat, sinó que busquem acabar la jugada amb velocitat”, defensa Setién.

L’aposta de l’entrenador del Betis és valenta, perquè és obvi que no és el mateix voler aplicar el joc de possessió al Barça, on es treballa aquest model des de la base i és un club amb molt més potencial, que al conjunt andalús, més subjecte a l’estil del tècnic que tenen en cada moment. És per això que Setién té admiradors -a l’Europa League ha dut el Betis a guanyar 1-2 a San Siro contra un històric com és el Milan, i ha derrotat per 1-0 el Sevilla en el primer derbi andalús de la temporada- i, alhora, ha de lluitar amb els crítics que li demanen més practicitat i resultats, perquè els andalusos estan instal·lats a la part mitjana-baixa de la classificació amb un balanç de tres triomfs, quatre empats i quatre derrotes.

Sense Dembélé, el torn de Malcom?

En aquest partit de dos conjunts amb una mateixa idea que es viurà avui al Camp Nou caldrà veure si Malcom, el jugador de moda aquesta setmana pel seu gol a l’Inter de Milà, sortirà d’entrada en l’atac blaugrana, perquè Coutinho està lesionat -estarà de baixa entre dues i tres setmanes- i Dembélé desconvocat per decisió tècnica. Valverde podria optar per una davantera formada per Rafinha, Luis Suárez i Malcom, en cas que Messi, que ahir va rebre l’alta mèdica, no surti d’inici. Una altra opció podria passar per Munir.