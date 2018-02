Arriba el moment de Queralt Castellet

Queralt Castellet, subcampiona mundial de 'halfpipe' el 2015, inicia la seva participació als Jocs d'hivern de PyeongChang. La sabadellenca és la primera integrant de la delegació estatal amb opcions de medalla que competirà a la competició ja que la seva prova, en el Phoenix Park, arrenca la matinada de diumenge a dilluns amb la qualificació, un dia abans de la final que decideix el podi. Queralt, nascuda fa 28 anys a Sabadell i que afronta els seus quarts Jocs Olímpics, ve de guanyar, el passat 13 de gener, just abans de viatjar a Corea del Sud, la prova de la Copa del Món disputada a Snowmass (Estats Units). Va tornar a pujar al més alt del podi en una prova d'aquesta competició, des que guanyés per última vegada, fa més de sis anys -el novembre de 2011-, a Saas Fee (Suïssa).

Només una setmana després, Castellet tornava a pujar al podi aLaax (Suïssa), on va acabar tercera una prova en què es va imposar Jiayu Liu, una de les xineses que partiran entre les favorites de la prova olímpica de PyeongChang. Després d'uns anys complicats, en què, entre d'altres contratemps, va haver de superar la mort de qui era el seu tècnic i parella, el neozelandès Ben Jolly, Queralt està davant el que pot ser, finalment, el gran moment de la seva carrera esportiva.

El seu tècnic, l'australià Benjamin Bright -que en una entrevista a Efe la va definir com a "diferent, única i especial"-, sap el que té entre mans: va dirigir a la seva germana Torà en la conquesta de l'or i la plata en aquesta disciplina que va guanyar en els Jocs de Vancouver 2010 (Canadà) i Sochi 2014 (Rússia). La teòrica gran favorita serà la jove nord-americana Chloe Kim. Kim encapçala, per davant de Liu i d'una altra xinesa, Xuetong Cai, la Copa del Món de la disciplina, en què Queralt -que tot just arribar a Corea va indicar a Efe que "no" signaria un bronze, perquè vol "guanyar"- és quarta.

Aquest dilluns es decidirà, després de dues rondes, la dotzena d'esportistes que lluitaran dimarts per la glòria, entre les quals també aspiren a estar les japoneses Seine Tomita i Hikaru Oe; i les nord-americanes Kelly Clark i Maddie Mastro. Queralt es troba confiada, relaxada i feliç. "Ahir i avui vam estar entrenant al 'pipe' i m'he sentit molt a gust. Està 'súper bé'. Li han hagut de fer unes millores en les parets i en el pla. Des del primer dia m'he sentit molt a gust i estic contenta ", va explicar a Efe la campiona catalana aquest dissabte a Corea.

"Abans de venir aquí, he entrenat a pistes molt similars, a Laax (Suïssa) i aKitzsteinhorn (Àustria). Hem fet uns entrenaments molt bons. Va ser una bona idea sortir de la Vila i instal·lar-nos a prop del lloc de competició. La veritat és que estem molt millor. Estic molt animada i molt contenta. Tenia moltes ganes d'estar aquí", va explicar a Efe la barcelonina, ambiciosa.