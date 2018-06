Kilian Jornet torna a competir gairebé quatre mesos després

Kilian Jornet torna aquest diumenge a la competició i disputarà la Marató del Mont Blanc. Jornet ja està recuperat del trencament del peroné de la cama esquerra que es va fer a principis de març. Gairebé quatre mesos després de la seva lesió, començarà ara la temporada de 'trail'.

Tot i que no va ser intervingut quirúrgicament, ha hagut de seguir un llarg procés de recuperació i, en declaracions a TV3, ha afirmat que ja està preparat per “anar provant el cos pas a pas” i preparar-se "per a les pròximes curses".