Kilian Jornet estarà entre dos i tres mesos de baixa

Kilian Jornet va caure el passat el dissabte 17 de març quan disputava la Pierra Menta, una carrera d'esquí de muntanya als Alps, i es va fracturar el peroné de la cama esquerra i també es va fer un esquinç de grau I-II al lligament peroneal de l'astràgal anterior. Jornet, que de moment té la cama immobilitzada, estarà de baixa com a mínim dos mesos i es perdrà el final de la temporada d'esquí, tot i que, en principi, no haurà de passar pel quiròfan. L'atleta català se sotmetrà, ara, a proves setmanals per controlar l'evolució de la lesió.

La lesió apartarà a Jornet de les últimes carreres que tenia previstes per aquesta temporada d'esquí de muntanya i viatjarà de tornada a Noruega, on començarà el procés de rehabilitació. Amb la temporada d'estiu al cap, el català se centrarà ara en la recuperació de la lesió abans de pensar en nous reptes per a la temporada d'estiu.

Jornet, després de lesionar-se, va agrair a través de les xarxes socials el suport rebut i va explicar que només pensa a recuperar-se per tornar a pensar en nous reptes: "Vaig patir una caiguda quan estàvem a punt d'acabar la Pierra Menta, i de seguida em vaig adonar que alguna cosa anava malament. Vull agrair el suport brindat per tot el personal de la Pierra Menta: cossos de seguretat, personal mèdic, pisters de Arêches Beaufort i als voluntaris que em van ajudar en tot moment. Els accidents com aquests passen, així que ara només queda pensar en recuperar-nos bé per tornar a pensar en nous reptes aviat!".