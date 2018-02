Ledecka fa història i guanya l'or en dos esports diferents a Pyeongchang

La txeca Ester Ledecka, que ja havia guanyat el supergegant d'esquí alpí dels Jocs de PyeongChang, ha fet història aquest dissabte en penjar-se un altre or i en un altre esport diferent en la mateixa cita olímpica, en guanyar la prova de gegant paral·lel d''snowboard' disputada a Phoenix Park. Ledecka, nascuda a Praga fa 22 anys, s'ha convertit en la primera de tota la història que aconsegueix un or olímpic en dos esports diferents en els mateixos Jocs.

La txeca, filla d'un conegut músic al seu país, Janek Ledecky, i que pertany a una saga d'esportistes que inclou a la seva mare, Zuzana, patinadora; i al seu avi, Jan Klapac, jugador d'hoquei sobre gel que va guanyar set medalles mundialistes i dues olímpiques -Bronze en Innsbruck'64 (Àustria) i plata en Grenoble'68 (França- es, per mèrits propis, l'emblema de la seva família. Ledecka ja havia cridat poderosament l'atenció l'any passat, en què, després d'aconseguir ficar-se en el 'top 30' en tres disciplines diferents (descens, supergegant i combinada) en els mundials d'esquí alpí de St Moritz (Suïssa), es va presentar com a gran favorita en els d''snowbard' que va organitzar l'estació espanyola de Sierra Nevada (Granada).

La campiona, que ja posseïa el títol mundial d'eslàlom paral·lel, no va defraudar a peus del pic del Veleta, disputant les dues finals de les disciplines alpines de la taula de neu: va aixecar la plata en l'eslàlom i va sortir de l'estació andalusa amb el títol mundial de gegant paral·lel. Ara s'ha convertit en una de les cares d'aquesta edició dels Jocs d'Hivern en guanyar el supergegant d'esquí alpí del passat dia 17, en què va relegar al segon i al tercer lloc a l'austríaca Anna Veith ja Tina Weirather, respectivament.

Aquest dissabte Ledecka ha completat la proesa. Sense sorpreses, aquesta vegada. Simplement fent bons els pronòstics. Hagués reescrit la història senzillament fent medalla, però ha acabat pujant a la part més alta del podi. Ledecka ha eliminat a quarts de final a l'austríaca Daniela Ulbing i a semifinals a l'alemanya Ramona Theresia Hofmeister, que acabaria celebrant el bronze.

A la final no es va posar nerviosa i va surfejar la neu cap a l'or, derrotant a una altra germana, Selina Jörg, per succeir en l'historial olímpic a la suïssa Patricia Kummer i ser la primera de tots els temps que, en uns mateixos Jocs, guanya ors en dos esports diferents. "M'ho he passat molt bé, ha estat molt divertat", ha dit després de la competició. En el mateix escenari de la gesta de Ledecka també va capturar l'or olímpic en la mateixa disciplina el suís Nevin Galmarini, que va derrotar a la final el sud-coreà Sangho Lee.