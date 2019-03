Revalidar un títol, el millor dels símptomes

Va ser al Campionat d’Espanya de grups de xou grans del 2018 quan va saltar la sorpresa. El CPA Girona hi va guanyar per primera vegada, mentre que el CPA Olot va acabar segon. I ara les noies entrenades per Nuri Soler han vençut altre cop. Divendres a la nit a Guadalajara el CPA Girona va revalidar el títol de Campió d’Espanya. Aquesta vegada, però, la defensa del títol estatal arribava, per primer cop, després d’haver guanyat també el territorial i el català. Aquest any ja no era cap sorpresa. “Era molt desitjat. Esperat? No es pot dir, ja que no saps mai què pot passar. A l’espanyol hi ha molta pressió, ja que et jugues les places internacionals”, afirma Nuri Soler, tornant cap a casa satisfeta per la feina feta. “Revalidar un or és una fita històrica per a nosaltres. Ho estem vivint molt intensament. El fet de tenir tres ors aquesta temporada és una fita molt important”, afegeix l’entrenadora de les gironines.

El CPA Girona disputa la temporada amb la coreografia Bacterium, que tracta sobre les càries. “A l’escola del meu fill van fer una xerrada sobre la cura de les dents i va venir a casa amb un paper on hi havia el dibuix d’una càries, i vaig creure que allò es podia patinar”, recorda Soler. Innovadora temàtica i també el vestuari, “amb un sistema de motors que no s’havia vist mai”. Amb 94.400 punts, la millor nota de la temporada, el CPA Girona va revalidar el títol, seguit del CPA Olot (92.500) i el Reus Deportiu (86.600), que tot i que va obtenir menys puntuació que el Club Patinatge El Masnou (87.400) va pujar al podi per whites (un sistema de puntuació que valora més els triomfs pel nombre de jutges que per la mitjana de punts sumats).

Com apunta Soler, divendres a Guadalajara estava en joc no només el títol, sinó també el dret a disputar les competicions internacionals: qui es classifiqués primer i segon tenia assegurats els bitllets per disputar l’Europeu de Reggio de l’Emília, a Itàlia, i el Mundial, que aquest any es disputarà a Barcelona. I el tercer i el quart es repartirien les altres places: el tercer tria si vol anar a l’Europeu o el Mundial, i el torneig que no vol va a parar a mans del quart. I amb els World Roller Games celebrant-se a Barcelona al juliol, la pressió era alta. “El Sant Jordi ple són paraules majors”, afirma Nuri Soler. Les gironines hi seran. I també hi seran l’Olot i el Reus, mentre que el Masnou posa rumb a l’Europeu.

L’Olot, després de no brodar la coreografia al campionat gironí ni al català, arribava a Guadalajara amb l’objectiu d’assegurar-se les competicions internacionals. L’any no havia començat bé i, a sobre, les males notícies s’acumulaven: a deu dies per al campionat, Vicky Prat es va fracturar el peroné i, tot just a principis de setmana, Laura Fusté es va lesionar a la ròtula. “Hi anàvem a lluitar contra nosaltres mateixes. Vam haver de refer el ball per adaptar-lo a 20 patinadores”, relata Ester Fàbrega, entrenadora de les garrotxines. “Al territorial i el català no havíem patinat bé, no havíem estat segures... Ara sí que ho hem aconseguit. Ens hem tret l’espineta i per a nosaltres la temporada comença ara”, explica.

L’Olot competeix amb No em tallis les ales, una coreografia “molt plàstica” i diferent del que havien mostrat els últims anys, amb música clàssica. “Creiem que els World Roller Games necessitaven això, ens calia fer aquest canvi”, diu Fàbrega, que explica que per a ells no ha estat cap sorpresa la victòria del Girona. “Des que van competir a nivell internacional, cada any sabem que ens poden guanyar, perquè són bones”, apunta. I afegeix: “Com més rivalitat hi hagi, millor per a l’esport. Ens retroalimentem”. I Nuri Soler conclou: “Aquí hem consolidat un nivell molt alt. I no és casualitat”. El nivell genera nivell i per això els equips catalans dominen a Espanya, Europa i el món.