Rohan Dennis guanya la crono d'una Vuelta que segueix amb Simon Yates de líder

L'australià Rohan Dennis (BMC) ha guanyat aquest dimarts la contrarellotge de la Vuelta a Espanya disputada entre Santillana del Mar i Torrelavega, de 32 quilòmetres, en què el britànic Simon Yates (Mitchelton) ha conservat el mallot vermell de líder.

Dennis ha invertit un temps de 37 minuts i 57 segons, a una mitjana de 50 quilòmetres per hora, i ha superat per 50 segons l'espanyol Jonathan Castroviejo (Sky) i en 51 el nord-americà Joey Rosskopf. Entre els favorits, l'holandès Steven Kruijswijk (Lotto Jumbo) ha sigut quart i ha pujat al podi com a tercer i ha desplaçat així el colombià Nairo Quintana.

El líder Simon Yates ha obtingut un avantatge de 7 segons sobre Alejandro Valverde i ha reforçat el liderat. Ara el murcià segueix el britànic en la general a 33 segons i Kruijswijk és tercer a 52.

Aquest dimecres es disputarà la dissetena etapa, entre Getxo i el mont Oiz, de 157 quilòmetres.