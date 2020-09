La progressió d'Enric Mas, aire fresc per al Tour de França

El Tour de França va gaudir a Grenoble de la segona jornada de descans. Eliminat Egan Bernal de la lluita per la victòria final, dos eslovens, el mallot groc Primoz Roglic i l'aspirant Tadej Pogacar, el mestre veterà i l'alumne destacat, discutiran als Alps qui puja diumenge al primer lloc del podi de París. La jornada d’ahir va ser de descans actiu. La majoria de ciclistes es van entrenar durant un parell d'hores, sense forçar, perquè les cames ja pesen molt, i per passar els controls de PCR, perquè el virus encara amenaça la bombolla d'un Tour de clar diagnòstic per a les dues primeres places.

La lluita per la tercera posició serà un dels grans al·licients de l’última setmana. Rigoberto Urán és tercer a 54 segons de la segona posició. El colombià és el més ben situat, seguit de Miguel Ángel Superman López, a més d'un minut. A partir de la cinquena plaça, que ocupa el britànic Adam Yates, la lluita per la medalla de bronze s'obre a uns quants corredors, començant per l'australià Richie Porte i seguint per Mikel Landa i Enric Mas, tots dos cotitzant a l'alça. El ciclista basc comença a notar l'esforç de les dues primeres setmanes, però ara arriba el seu terreny i no rebutja la possibilitat de millorar el quart lloc del 2017. El mallorquí ocupa la vuitena plaça, però està anant de menys a més. "Fa tres setmanes era a la Dauphiné i no aguantava amb el pilot ni els últims deu quilòmetres, i al Tour a poc a poc vaig escalant posicions. He de continuar concentrat perquè l’última setmana és molt, molt dura", diu el mallorquí. Mas té clar que els dos eslovens tenen un ritme superior a la resta, però preveu una lluita oberta per la tercera posició. "Roglic i Pogacar estan per sobre de la resta. Els altres, uns dies cedim uns i unes altres vegades, uns altres. La cosa que importa aquesta última setmana és no tenir un mal dia i continuar millorant a poc a poc. Els rivals que tenim no són imbatibles, però sí que estan forts, tot i que ja hem vist avui que tot canvia d'un moment a un altre", analitzava.

En la seva segona experiència al Tour, el ciclista d'Artà, de 25 anys, continua impressionat pel nivell general de tot el grup. "Es nota que l'únic gran objectiu per a tots els equips era aquest Tour, perquè es disputava abans del Giro i la Vuelta i sense curses importants com les clàssiques d'abans, i tothom estava al màxim. Per això vaig parlar, encara que es va prendre una mica malament, del ritme que portava el grup. Veurem com ens van les coses l’última setmana", explicava Mas, que ahir va ser preseleccionat per Pascual Momparler per als Mundials de carretera que se celebraran a Imola (Itàlia) del 24 al 27 de setembre.