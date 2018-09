Mas s'apunta al podi, Yates certifica el triomf

L'etapa reina de la Vuelta ha servit per confirmar el triomf de Simon Yates i per coronar el jove mallorquí Enric Mas (Quick-Step) com una de les grans revelacions de la prova. El d'Artà s'ha imposat en l'arribada al coll de la Gallina, on ha sigut el primer a creuar la línia de meta. Amb el seu triomf d'etapa (2:59.30), Mas escala a fins la segona posició de la general, a 1 minut i 46 segons de Yates.

Mas ha finalitzat l'etapa amb el mateix temps que el colombià Miguel Ángel López Moreno, que es manté tercer a la general, a 18 segons del balear. Tots dos han deixat força enrere l'holandès Steven Kruikswijk, que ha creuat la línia de meta a 1 minut i 15 segons, i que ara veu com el podi de la Vuelta queda gairebé impossible, ja que és a 50 segons de Moreno.

Yates, al seu torn, ha defensat el liderat amb una bona tercera posició a l'etapa, de 97,3 quilòmetres, i si no comet cap gran error, guanyarà el seu primer gran títol aquest diumenge en l'etapa final, entre Alcorcón i Madrid, de 100,9 quilòmetres. Valverde i Quintana, per la seva part, no han pogut resistir el ritme del grup capdavanter i han finalitzat l'etapa a més de 3 minuts.