Esforç majúscul sense recompensa per al Barça Lassa

260x366 Celebració del Barça Lassa / EFE Celebració del Barça Lassa / EFE

El Barça Lassa es va quedar a un pam de fer història i va perdre el títol de la LNFS de futbol sala als penals. L’equip blaugrana va completar un partit memorable, però va veure comel Movistar Inter es proclamava campió (1-1, 3-1).

Paco Sedano no va poder tenir el comiat somniat. Després de completar una actuació memorable es va quedar sense títol. El porter va realitzar algunes aturades inversemblants quan el seu equip començava a donar símptomes d’estar fos físicament.

Dyego va obrir el marcador amb un gol al minut 10 del cinquè i definitiu partit de la final. L’empat del conjunt local no va arribar fins a 4:44 minuts del final, quan Elisandro es va apuntar un golàs. Gadeia va enviar al travesser un doble penal llançat a 1:25 minuts del temps reglamentari. El marcador ja no es va moure i el partit es va allargar amb una pròrroga.

Cinc baixes per lesió

Esquerdinha, Leo Santana, Aicardo, Rivillos i Joao no van poder acabar el partit per lesió. Tot i la seva absència, el Barça Lassa va competir fins al límit de les seves forces al pavelló Jorge Garbajosa, on alguns seguidors culers es van fer escoltar durant tot el partit.

Segio Lozano va fallar el llançament decisiu a la tanda de penals i el títol va ser per als locals, que no van fallar cap dels tres xuts