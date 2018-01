La gimnasta Simone Biles també denuncia abusos sexuals per part de l'exmetge de l'equip dels EUA

La gimnasta nord-americana Simone Biles, quatre vegades campiona olímpica, ha afirmat aquest dilluns que va patir abusos sexuals per part de Larry Nassar, exmetge de l'equip del seu país i sentenciat a 60 anys de presó per tenir imatges de pornografia infantil al seu ordinador.

"Jo també sóc una de les moltes supervivents que van patir abusos sexuals per part de Larry Nassar", escriu Biles, que va guanyar quatre ors i un bronze a Rio 2016, al seu compte de Twitter.

"La majoria de gent em coneix com una noia feliç, riallera i enèrgica. Però últimament m'he sentit trencada i com més intento apagar la veu al meu cap, més fort crida. Ja no tinc por d'explicar la meva història", afegeix.

"Durant massa temps m'he preguntat a mi mateixa '¿Vaig ser massa ingènua? ¿Va ser culpa meva?' Ara sé la resposta. No. No, no va ser culpa meva. No, no carregaré amb la culpa de Larry Nassar, la USAG i altres" Simone Biles Gimnasta

"No és normal rebre cap tipus de tractament d'un metge de confiança de l'equip i referir-se a ell de manera horripilant com el tractament 'especial'", escriu Biles. "Aquest comportament és completament inacceptable, desagradable i abusiu, especialment venint d'algú en qui em van dir que confiés", afegeix la gimnasta. "Durant massa temps m'he preguntat a mi mateixa '¿Vaig ser massa ingènua? ¿Va ser culpa meva?' Ara sé la resposta a aquestes preguntes. No. No, no va ser culpa meva. No, no carregaré amb la culpa de Larry Nassar, la USAG i altres", denuncia Biles. "És impossible reviure aquestes experiències i em trenca el cor encara més pensar que mentre treballo cap al meu somni de competir a Tòquio 2020, hauré de tornar contínuament al mateix centre d'entrenament on van abusar de mi", explica.

Tres exgimnastas olímpiques nord-americans han acusat Nassar d'abusos sexuals, entre elles Gabby Douglas, que va guanyar l'or amb Biles en la prova per equips a Rio 2016. També figuren McKayla Maroney i Aly Raisman, que va ser la primera que ho va denunciar.

La jutge federal Janet T. Neff, va imposar el passat 7 de desembre a Larry Nassar la pena màxima de 60 anys de presó pels tres càrrecs de pornografia infantil que pesaven en contra seu.