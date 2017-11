El Barça Lassa d'handbol enceta una gira de tres partits a domicili en cinc dies

El Barça Lassa enceta una gira de tres partits a domicili en cinc dies visitant aquest diumenge (17 hores, Esport3) el Mol Pick Szeged hongarès. El Fraikin Granollers (dimarts) i el Zagreb (dijous) seran els seus següents rivals.

"Veurem com va responent l’equip i com van les càrregues durant els partits per prendre decisions respecte al dia següent”, diu Xavi Pascual, que té les baixes de Lasse Andersson i Jure Dolenec. "El Pick Szeged és un gran equip, amb bons jugadors i un gran entrenador. Ens trobarem un equip agressiu que després d’haver fet un parell de resultats negatius a la Champions, està davant d’un partit fonamental per intentar acabar a la part de dalt. Ens obligarà a estar bastant desperts. Haurem de donar una de les nostres millors versions si volem treure un resultat positiu”, afegeix.

El Fraikin Granollers, per la seva banda, rep aquest diumenge (12: 30 hores, Esport3 ) el Balatonfüredi KSE hongarès en el partit d'anada de la tercera eliminatòria de la Copa EHF. D esprés dels bons resultats a la Lliga Asobal, l'equip d'Antonio Rama arriba molt animat a l'enfrontament, amb la intenció de classificar-se per quarta vegada consecutiva per a la fase de grups de la seva competició europea preferida .