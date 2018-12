El Barça Lassa vol mantenir a Lleida el costum de guanyar

El Barça Lassa i el Bidasoa Irún disputaran aquest diumenge (19 hores, Esport3) la final de la Copa Asobal al pavelló Barris Nord de Lleida, on l’equip blaugrana intentarà aixecar el títol per vuitena vegada consecutiva.

El Barça Lassa va eliminar el l’Ademar Lleó amb una semifinal molt sòlida (28-21). L’equip blaugrana, que va imposar el seu ritme de joc, va arribar al descans amb un avantatge de cinc gols (15-10) i va saber gestionar la renda durant la segona meitat. Les aturades de Nacho Biosca i els gols del pivot Zivan Pesic van ajustar el marcador (21-17), però el conjunt culer no es va deixar enredar.

El Fraikin Granollers, eliminat

El Bidasoa Irun no va poder tenir millor retrobament amb la Copa Asobal i en el seu retorn a la competició, un anys després, va aconseguir la classificació per a la final, després de superar un Fraikin Granollers (30-25) que es va desplomar en el moment en què no va poder connectar amb el pivot Adrià Figueras. L’equip vallesà va arribar al minut 35 amb una renda de dos gols (17-19), però va rebre un parcial de 9-0 que va capgirar el marcador (26-19). “Malgrat l’eliminació, aquest 2018 ha estat extraordinari. Vam fer una gran segona volta a l’Asobal en el primer tram de l’any i l’acabem amb una millor posició a la lliga que el curs passat al final de la primera volta”, va opinar Antonio Rama.