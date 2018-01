Viran Morros no seguirà al Barça d'handbol la temporada vinent. Així ho ha confirmat aquest dilluns el club blaugrana i el París Saint-Germain, el seu nou destí. L'internacional amb Espanya vestirà els colors del supercampió gal fins a la temporada 2020 després de set anys defensant el Palau Blaugrana. L'arribada també a l'estiu de la dupla d'entrenadors espanyols Raúl González, ara al Vardar, vigent campió d'Europa, i Jota González, responsable de la banqueta del Logronyo, ha estat clau en la seva contractació. L'encara culer ocuparà el lloc del danès Henrik Mollgaard, que deixarà França a l'estiu i fitxarà per l'Aalbiog del seu país.

Morros marxa del Barça i signa amb el PSG perquè Xavi Pascual no compta amb ell

Morros no marxa del Barça perquè el PSG hagi fet un sobreesforç econòmic, com va ser el cas de Nikola Karabatic. Com ell mateix ha afirmat a les xarxes socials, el defensor canvia d'aires perquè Xavi Pascual no compta amb ell. "És una decisió que accepto i respecto, però que m'entristeix", ha confessat. El primer preparador de la secció no confia en la seva fiabilitat i capacitat de posicionament en el sistema 6:0.

540x306 Viran Morros deixarà el Barça i signarà amb el PSG / PSG Viran Morros deixarà el Barça i signarà amb el PSG / PSG

L''staff' creu que el rendiment del jugador en l'un contra un i en la sortida al contacte han anat baixant progressivament i que, per tant, cal un recanvi que acompanyi Cédric Sorhaindo, innegociable. La incapacitat de Kamil Syprzak per actuar en tasques defensives accentua encara més aquesta necessitat. La decisió es va prendre la temporada passada i la conseqüència més immediata va ser acabar de tancar el lateral del Pick Szeged hongarès Thiagus Petrus com a substitut.

El Barça va tancar el curs passat Thiagus Petrus per substituir Morros

El brasiler és un canoner tosc, d'un perfil similar al de Wael Jallouz, i que s'ha erigit en un tercer dur a les ordres de Juan Carlos Pastor. El Barça aplaudeix la seva capacitat de poder actuar a les dues bandes de la pista i llegir la dinàmica de l'actual handbol, cada vegada més intens i amb més contraatacs. "Quan vas al supermercat compres una cosa que sigui bona, perfecta, no a mitges. Amb els jugadors de vegades passa el mateix. L'handbol evoluciona i soc poc amic de la figura d'especialista defensiu", va comentar dies enrere el seleccionador Jordi Ribera a l'ARA.

El club francès estava fermament interessat a anunciar la contractació de Morros, com va fer dies enrere amb el pivot del Flensburg Totf Hansen. Presentar en societat els jugadors que arribaran en un futur és una pràctica habitual en el panorama internacional. La tònica, però, topa amb la política del Barça, que ha hagut de cedir i anunciar l'adeu de Morros sis mesos abans de la finestra de mercat. Es podria haver fet públic molt abans.

El català va superar el control mèdic i va signar el seu nou contracte amb el PSG fa mesos. "Tinc moltes ganes de començar aquest projecte tan ambiciós. Soc un jugador defensiu i crec que puc ajudar l'equip i els porters amb el meu handbol i la meva energia", ha dit en declaracions a la televisió de l'equip francès.