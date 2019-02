La Copa del Rei i de la Reina d’hoquei patins es fusionen durant quatre dies a Reus

Reus intentarà tornar a somriure, esportivament parlant, durant quatre dies. Després d’uns mesos d’angoixa per la delicada situació del CF Reus, la capital del Baix Camp organitza entre el dijous 21 i el diumenge 24 de febrer la Copa del Rei i de la Reina d’hoquei patins. El Pavelló Olímpic de Reus es converteix així en la primera seu que acull alhora els vuit millors equips estatals masculins i femenins, emmirallant-se en el que ja passa des de fa uns anys en la mateixa competició estatal d’hoquei herba.

Malgrat que la Federació Espanyola de Patinatge va prendre aquesta decisió amb l’objectiu de donar més visibilitat a l’hoquei patins femení, la diferència d'horaris de quarts de final respecte a la Copa del Rei ha generat polèmica. Mentre que la competició masculina té reservada la franja vespertina, la femenina ha quedat relegada a les 15.15 hores i les 17.15 hores en dos dies laborables, un fet que dificultarà l’assistència de públic a la primera ronda.

Per si no fos prou, la vaga convocada a Catalunya per a aquest dijous 21 de febrer podria condicionar la primera jornada dels quarts de final. Tot i que fonts de l’Ajuntament de Reus consultades per l’ARA asseguren que la jornada no corre perill, des de la FEP, organitzadora de la competició juntament amb el consistori reusenc, asseguren que després de mantenir converses amb els Mossos d’Esquadra la situació és “bastant problemàtica” i per tant es podrien produir canvis en les pròximes hores.

El Barça Lassa busca el quart títol consecutiu

En el vessant purament esportiu, el Barça Lassa pot fer història a la Copa del Rei. En cas de triomf, els homes d’Edu Castro podrien aconseguir per primer cop a la seva història encadenar quatre Copes consecutives, un registre només assolit pel recentment recuperat Espanyol als anys 50. Per aconseguir-ho, però, els blaugranes s’hauran de batre primer amb el Noia Freixenet divendres (21.15 hores, web Esport 3). Els homes de Pere Varias són un dels pocs equips que han sigut capaços d’esgarrapar punts aquesta temporada al Barça, i després de quedar eliminats a les primeres de canvi a la Copa de l’any passat no descarten donar la sorpresa i convertir-se en l’equip revelació de la competició.

A la mateixa banda del quadre hi ha el Recam Làser Caldes i el Voltregà Stern Motor, que s’enfrontaran just abans del Barça-Noia (19.15 hores, Esport 3), mentre que dijous està previst que obrin la competició masculina el Deportivo Liceo-Igualada Rigat (19.15 hores, Esport 3) i el Reus Deportiu-Lleida Llista Blava (21.15 hores, Esport 3). Les semifinals es jugaran dissabte a les 18 h i les 20 h, mentre que la final es jugarà diumenge a les 5 de la tarda.

La Copa de la Reina tindrà nou campió

Pel que fa a la competició femenina, l’absència del vigent campió de la Copa de la Reina, el CP Vilanova, propiciarà que Reus coroni diumenge un nou vencedor. La igualtat predominant a l’OK Lliga preveu de nou una competició molt disputada, amb el Generali Palau Plegamans, el CP Manlleu i el Telecable Gijón com a principals aspirants al títol, sense descartar un Voltregà Stern Motor menys sòlid que altres temporades però que arriba eufòric després d’aconseguir remuntar contra el Benfica i classificar-se per a la 'final four' de la Copa d’Europa.

Les asturianes tenen l’espineta clavada de la temporada passada, en què només la derrota a la final de la Copa de la Reina va evitar que completés un triplet històric. Les dues estrelles principals, Maria Díez i Anna Casarramona, però, van marxar i ara intentaran aixecar el títol amb el Manlleu, mentre que el Palau intentarà aconseguir la seva primera Copa amb l’aval de ser l’actual líder del campionat domèstic.

En principi, els encarregats d’obrir la competició dijous seran el Voltregà i el CP Las Rozas (15.15 hores, Esport 3) i el Manlleu i el CH Cerdanyola (17.15 hores, Esport 3), mentre que divendres es jugarà l’altra part del quadre amb el Palau-CP Vila-sana (15.15 hores, Esport 3) i el Gijón-CHP Bigues i Riells (17.15 hores, Esport 3). Les semifinals seran dissabte a les 11 hores i les 13 hores, i la final es disputarà diumenge a les 15 hores.