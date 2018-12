Festa de les seleccions catalanes d'hoquei a Mataró

Les seleccions catalanes absolutes d'hoquei patins han disputat aquest diumenge un doble enfrontament contra Xile. Derrota masculina (2-6) i victòria del conjunt de Josep Maria Barberà (5-3) per rematar la festa solidària Nadal sobre Rodes organitzada pel CH Mataró, la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer i la Federació Catalana de Patinatge al Poliesportiu Municipal Jaume Parera de Mataró.

El combinat masculí no ha tingut opcions contra el vigent subcampió panamericà al campionat que es va celebrar a Colòmbia. La plantilla, formada per jugadors joves de l'OK Lliga, ha plantat cara però no ha pogut lluitar per la victòria. La majoria d'ells havien jugat la competició domèstica estatal hores abans, en la jornada d'aquesta setmana.

Les internacionals a les ordres de Barberà han tingut més sort. La participació de jugadores contrastades com Laura Puigdueta, Maria Díez i Berta Tarrida ha sigut decisiva. La selecció catalana s’ha avançat en el marcador al minut 15 amb un gol d'Aina Florenza i se n'ha anat al descans amb 2-1 a favor. A la segona meitat ha rematat la feina.