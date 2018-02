El Reus elimina el Lleida en un partit vibrant i polèmic (7-6)

Reus Deportiu i ICG Software Lleida han protagonitzat el millor partit dels quarts de final de la Copa del Rei d'hoquei patins de Lloret. Malauradament, però, només un dels dos equips podia classificar-se i ha estat el Reus Deportiu, que s'ha imposat per 7-6 en un partit vibrant i polèmic.

Els gols han tardat en arribar, ja que tant Càndid Ballart com Lluís Tomàs han fet bones aturades en els primers compassos. El primer en obrir la llauna ha estat el Reus mitjançant Àlex Rodríguez, que ha aprofitat una bona passada de Marc Torra al segon pal després d'un ràpid contraatac per anotar l'1-0 als dotze minuts. Poc després, el mateix Rodríguez fallava a boca de canó una bona assistència de Romà Bancells, però en canvi no perdonava al minut setze en una gran acció individual iniciada a la banda esquerra que l'osonenc culminava col·locant la bola al primer pal de la porteria de Lluís Tomàs.

El Lleida, però, no s'ha deixat intimidar, i de la mà de Darío Giménez s'ha ficat ràpidament de nou dins del partit. L'argentí s'ha inventat una gran mitja volta sortint des de darrere la porteria i aixecant i picant la bola sorprenia Ballart, i poc després ell mateix forçava un penal que el porter del Reus refusava. A tres minuts pel descans, César Candanedo engaltava un xut potent i ras des de lluny per restablir les taules, però l'alegria durava poc als de Folguera, ja que els de Garcia marxarien amb avantatge al descans gràcies a un gol de murri de Raül Marín, que caçava un refús de Lluís Tomàs per afusellar-lo amb un moviment ràpid i precís d'aixecar i picar la bola.

Un gol polèmic desferma un final embogit

A la represa els gols no han tardat a arribar. Només començar el Lleida disposava d'un penal que Candanedo ha anotat al refús. El Reus, però, ha seguit desplegant el seu joc, i després d'avisar amb un pal de Torra, Casanovas tornava a avançar els de Garcia desviant un xut exterior de Marín. El capità reusenc ha tingut el 5-3 al seu estic, però Lluís Tomàs li aturava una directa, tot i que a continuació Torra ampliava l'avantatge amb una canonada des de la dreta.

Creus retallava distàncies amb un bon llançament de cullera i Rodríguez perdonava el 6-4 enviant al travesser una passada al contraatac de Marín. A set minuts pel final arribava la polèmica que marcaria el final del matx. Giménez quedava estès a terra però els àrbitres no han aturat el joc i el Reus, en el seu atac, marcava el 6-4 de la mà de Salvat. Aleshores els jugadors lleidatans esclataven indignats contra els àrbitres i Andreu Tomàs veia la blava per protestar. Durant la superioritat numèrica, Casanovas desaprofitava una pena màxima i de nou amb cinc contra cinc Giménez tornava a ficar el seu equip al partit aprofitant una centrada de Roberto di Benedetto.

L'intercanvi de cops continuava amb Bancells anotant el 7-5 i Giménez anotant el golàs de la Copa amb una directa estratosfèrica aixecant i picant la bola amb suavitat per sobre Ballart. Una nova blava a Candanedo, però, deixava el Lleida en inferioritat numèrica pel que quedava de partit. Lluís Tomàs mantenia viu el seu equip aturant una nova directa a Marín, i malgrat que el Lleida jugava amb quatre jugadors de pista sense porter als últims instants ja no seria a temps d'empatar. De fet, Casanovas anotava el 8-6 a porteria buida, però els àrbitres consideraven que havia estat fora de temps i donaven el partit per acabat.

Aquest dissabte, a les 21.00 hores, el clàssic està servit: Barça-Reus a semifinals.