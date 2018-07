Espanya tomba Itàlia i jugarà la final de les Picornell

“La Picornell ha capgirat el partit!” Era el crit que se sentia a la locució de Teledeporte després que Espanya, que perdia 6-7 a falta de dos minuts, derrotés finalment per 8-7 Itàlia i es classifiqués per a la final de l’Europeu de waterpolo que s’està disputant a la piscina olímpica de Barcelona. Era la mateixa piscina que va veure plorar els seus herois als Jocs del 92 quan els italians van privar-los de penjar-se la medalla d’or. “S’ha trencat un malefici”, deixava caure Dani Ballart, a l’aigua fa 26 anys i ahir al plató de televisió.

La sensació de proesa era evident. “És una sorpresa molt gran però estem fent bé les coses i l’equip està creixent”, va apuntar el tècnic David Martín, que confia en la “competitivitat” dels seus per a la final de dissabte. S’enfrontaran a Sèrbia, que va batre la campiona del món Croàcia (9-7), i que ha sigut finalista en sis de les set edicions recents i ha alçat les tres últimes corones europees. “Si juguem com avui podem derrotar qualsevol; ho donarem tot”, va dir.

Últim gol amb polèmica

Es referia, sobretot, al treball defensiu d’una Espanya que no va encaixar cap gol en les primeres superioritats italianes. En l’últim atac, el que havia d’evitar l’empat a vuit, no va poder impedir un llançament que els italians van reclamar dins però que els àrbitres no van considerar que era gol.