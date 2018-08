"Una de les millors coses que he fet": un estudi analitza què passa quan un esportista surt de l'armari

L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya ha publicat un estudi científic sobre l’experiència d'un dels primers esportistes d'alt nivell que ha sortit de l'armari, el waterpolista Víctor Gutiérrez. Anna Vilanova i Susanna Soler, professores de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) conjuntament amb el professor Eric Anderson de la Universitat de Wichester, han publicat el primer article científic sobre la seva experiència a la 'International Review of Sport Sociology' (IRSS), una de les millors revistes científiques sobre sociologia de l’esport a nivell internacional.

Els resultats de l’estudi revelen les dificultats i les pors inicials fins les mostres de suport rebudes un cop feta pública la seva homosexualitat. L’esportista explica els dubtes inicials a l’hora de reconèixer la seva orientació sexual i la dificultat que suposa el fet de no poder compartir amb ningú aquestes inquietuds.

"Existia una por a ser rebutjat si comentava la meva orientació sexual" Víctor Gutiérrez Jugador de waterpolo

"Per mi el més dur va ser adonar-me’n i anar-me acceptant a mi mateix perquè era una cosa que no podia compartir amb ningú i estava sol en aquest procés", diu Gutiérrez, que també posa de manifest la por a ser rebutjat pel grup en l’entorn esportiu i com això li va fer més difícil acceptar la seva homosexualitat. "Existia una por a ser rebutjat si comentava la meva orientació sexual. No ho deia per por, a veure com s’ho prendrà el vestuari, si em deixaran de banda... Aquesta por al principi també em feia dir: no no això no em pot passar", assegura el jugador, que el passat mes de juliol va ser pregoner de les festes de l'orgull gai a Madrid.

La seva experiència posa de manifest com va ser fora de l’entorn esportiu, i més concretament en l’entorn universitari, on va trobar el context més adequat per poder acceptar la seva orientació. Tot i així, la investigació revela que, un cop va fer pública la seva homosexualitat, la seva experiència va ser més positiva del què esperava i ha estat acceptat per tot el seu entorn: família, companys d’equip, entrenadors, directius, patrocinadors i simpatitzants.

“Fer-ho públic crec que ha estat una de les millors coses que he fet. Em penedeixo de no haver-ho fet abans. Estic super content del què he fet i la situació que estic vivint. Tot l’entorn m’ha donat suport (...) Mira, totes les meves xarxes socials són obertes i mai he rebut cap comentari negatiu ni insult. La gent m’ha donat suport i m’ha agraït el què he fet", explica.

L’estudi, però, emfatitza com l’entorn esportiu no facilita l’acceptació inicial de la orientació sexual tal com si succeeix en altres entorns.