El metge de l'equip nord-americà de gimnàstica es declara culpable d'abusos sexuals

Larry Nassar, metge de l'equip olímpic de gimnàstica d'Estats Units i de la Universitat de Michigan State, s'ha declarat aquest dimecres culpable d'atacar sexualment unes 125 adolescents en una causa que pot costar-li fins a 40 anys de presó o fins i tot cadena perpètua.

Nassar, de 54 anys, ha acceptat que va abusar de gimnastes que van formar part dels programes esportius. "Reso el rosari cada dia per aconseguir perdó", ha dit en acceptar els càrrecs de conducta sexual criminal en primer grau. Segons les denúncies, s'excusava en exàmens mèdics rutinaris per abusar de les joves.

El metge ha comparegut a la sala del tribunal plena de persones, majoritàriament víctimes, acompanyades pels seus familiars i amics. Entre les víctimes hi ha les medallistes dels Jocs Olímpics de Londres Aly Raisman, Gabby Douglas i McKayla Maroney.

La jutgessa Rosemarie Aquilina, encarregada del cas, ha afirmat que Nassar va usar el seu poder com a metge de "la manera més vil possible, per abusar dels nens". Nassar va ser acusat a principis d'aquest any de 22 càrrecs de conducta sexual criminal en primer grau, cadascun dels quals inclou una sentència màxima de cadena perpètua si hagués anat a judici i hagués estat declarat culpable.

Quinze d'aquests càrrecs van sorgir del comtat de Ingham, a l'estat de Michigan. Set càrrecs provenen del veí comtat d'Eaton, on Nassar solia veure pacients a casa seva i en una instal·lació de gimnàstica per a joves anomenada 'Twistars'.

Nassar i els seus advocats han afirmat prèviament que les seves accions, penetrar sexualment als seus pacients introduint el dit a la vagina, eren part d'un tractament mèdic legítim. Nassar ja s'havia declarat culpable de càrrecs federals per pornografia infantil el juliol passat. Posseïa més de 37.000 imatges il·legals que van ser descobertes en un disc dur que estava dins d'un cubell d'escombraries de la vorera quan la policia va registrar la casa de Nassar el 2016. El metge ha de ser sentenciat per aquests crims el 7 de desembre i s'espera que rebi una sentència mínima de 27 anys.

Des de llavors, més de 140 dones han acusat Nassar en demandes civils al·legant que va abusar d'elles, principalment durant cites per rebre tractament mèdic. Aquestes demandes també assenyalen el Michigan State i l'USA Gymnastics i empleats específics d'ambdues institucions, acusats "per presumpta negligència durant el quart de segle que diuen que Nassar estava atacant dones joves". Les dues institucions han negat aquestes acusacions, i han defensat que només conèixer les denúncies van posar immediatament tot el procés legal d'investigació per depurar responsabilitats i acomiadar de les seves funcions Nassar, a més de reformar el sistema intern de pràctiques mèdiques amb els atletes.

La Federació de Gimnàstica de Estats Units i la Universitat de Michigan State han coincidit en assegurar que estan satisfetes que tot el pes de la justícia hagi recaigut sobre un professional en el que van confiar i que va esdevenir un autèntic "depredador" sexual.