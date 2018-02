Anglaterra destrossa Itàlia a Roma (15-46)

Anglaterra ha començat amb bon peu aquesta edició del Sis Nacions, en la qual busca sumar el tercer títol consecutiu, una fita que no assoleix des del 1914, just abans de l'esclat de la Primera Guerra Mundial, després d'apallissar la selecció italiana per un clar 15-46.

Els actuals campions –tot i no dominar la possessió de la pilota durant els primers minuts– han estat capaços d'aconseguir dos assajos de la mà del seu aler Anthony Watson en les dues primeres accions ofensives del seu equip durant els primers minuts de joc.

Sense temps a assimilar-ho, Itàlia ja perdia per un clar 0-10 al minut 10 de partit, però els transalpins no han tirat la tovallola en cap moment i han anotat el seu primer assaig de la mà de l'aler Tommaso Benvenuti, que l'exjugador de la USAP Tommaso Allan ha convertit entre pals i ha deixat el marcador en un parcial de 7-10 al minut 20 de partit.

El XV de la Rosa –sobrenom de la selecció anglesa– ha recuperat la iniciativa gràcies a un assaig d'Owen Farell que ell mateix s'ha encarregat de transformar, mentre que els transalpins tan sols han pogut anotar un cop de càstig transformat altra vegada per Allan al fil del descans que deixava el marcador en un 10-17 a favor dels anglesos al descans.

Un huracà anglès esborra Itàlia

Els visitants han començat anotant aviat al segon temps gràcies a un cop de càstig matiner transformat per Farell. Els italians, lluny d'arronsar-se, han anotat un assaig ben anul·lat per l'àrbitre francès Jêròme Garcés. Potser aquesta acció hauria canviat el signe del partit. Els anglesos, que havien vist l'orella al llop, han anotat un nou assaig de la mà de Sam Simmonds que assegurava el punt 'bonus' ofensiu per als visitants en anotar quatre assajos.

Els italians, però, tot cor, han anotat un nou assaig de la mà de Mattia Bellini que Allan no ha encertat a convertir, cosa que ha deixat el marcador en un 15-27 favorable als anglesos. Quedaven 20 minuts de joc, i malgrat la diferència al marcador els italians han intentat capgirar-lo, però han xocat amb l'organitzada defensa anglesa i un parell de decisions arbitrals que han castigat a la selecció transalpina.

Amb una Itàlia frustrada, els anglesos s'han fet amos i senyors de la situació i han tornat a anotar un assaig –el cinquè– de la mà de l'obertura George Ford que aquest cop Farell sí que ha transformat entre els pals italians.

Els últims 10 minuts han estat un passeig militar del XV de la Rosa, ja que els italians, sensiblement tocats, no han estat capaços de contrarestar els anglesos. Encara hi ha hagut temps per veure dos assajos visitants més –el sisè i el setè–, aconseguits per Sam Simmonds i Jack Nowell, que han col·locat el marcador en un humiliant 15-46 a favor dels britànics amb el qual s'ha arribat al final del partit.