Gal·les no falla a Escòcia (11-18) i se situa a un pas del títol de campió de les Sis Nacions

Gal·les no ha fallat i es jugarà el títol de campió de les Sis Nacions la setmana vinent davant d'Irlanda a Cardiff, després d'imposar-se aquest dissabte per 11-18 a Escòcia, en un duel en què els gal·lesos, després de brillar a la primera meitat, han apel·lat a la seva fortalesa defensiva per impedir la reacció local en el segon temps.

I és que Escòcia ha semblat en disposició de poder redimir-se del seu gris primer període, després de situar-se a tan sols quatre punts al marcador (11-15), gràcies a un assaig de Darcy Graham als 57 minuts. Una renda que podria haver-se reduït encara més si Finn Russel hagués encertat amb la transformació, però la puntada del jugador escocès no ha encertat entre els tres pals. Error que Russell, que a la primera part havia encertat en els cops de peu que havia intentat a la primera part, ha repetit dos minuts més tard, al 61, en un precipitat intent de 'drop'.

Qui no ha fallat ha sigut el gal·lès Gareth Anscombe, autor de vuit dels divuit punts del XV del Drac, que ha establert el definitiu 11-18 després d'anotar un cop de càstig en l'últim minut de joc.

Un marcador que ha premiat la solidesa defensiva d'un equip gal·lès que, si a la primera meitat ha brillat en atac amb els assajos de Josh Adams (min. 12) i Jonathan Davies (min. 29), a la segona ha demostrat posseir la fortalesa defensiva dels campions. Una fortalesa defensiva que els de Warren Gatland intentaran tornar a exhibir dissabte vinent davant d'Irlanda al Principality Stadium de Cardiff, en un xoc en què si guanyen els gal·lesos s'alçaran amb el títol de campions de les Sis Nacions.

Victòria d'Anglaterra (57-14)

Anglaterra s'ha aferrat a les seves opcions d'alçar-se amb el títol del Sis Nacions , després d'imposar aquest dissabte per un contundent 57-14 a Itàlia, que ha encadenat la seva 21a derrota consecutiva en el torneig.