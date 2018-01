Caroline Wozniacki guanya l'Open d'Austràlia i es converteix en la nova número 1

Les dues millors tenistes del rànquing de l'ATP, Simona Halep i Caroline Wozniacki, s'enfrontaven aquest dissabte al matí a la final de l'Open d'Austràlia. Un partit que tenia doble premi. A més d'aconseguir coronar-se a Melbourne, també hi havia en joc ser la número 1. Halep defensava l'honor d'encapçalar el rànquing de l'ATP fins a la cita australiana, però havia de guanyar la final per mantenir-lo. No ha estat així. Wozniacki ha acabat emportant-se el trofeu de guanyadora de l'Open d'Austràlia després de guanyar la final –7-6 (2), 3-6 i 6-4– i, a més, a partir d'aquest dilluns passarà a ser ella la número 1 de l'ATP.

Ha estat una final molt disputada. Les dues tenistes han deixat un partit per al record, molt igualat, amb punts espectaculars. Wozniacki ha començat molt bé, situant-se 3-0 amunt en el primer set, però Halep ha reaccionat a temps i ha enviat el primer set al 'tie-break'. La danesa, però, no ha afluixat i s'ha adjudicat el primer set. El segon ha començat amb problemes per a la tenista romanesa, que ha hagut de demanar assistència mèdica. Tot i les molèsties, Halep ha mantingut el nivell i ha guanyat el segon set. I és que l'aturada per atendre Halep sembla que ha descentrat la danesa durant alguns instants d'aquest segon set.

El partit s'ha enfilat fins al tercer i definitiu set. En aquest últim, Wozniacki ha començat també a tenir problemes físics i ha demanat que un metge li fes un cop d'ull. La danesa, però, ha aconseguit trencar el servei de la seva rival i situar-se 4-5. Amb el seu servei, Wozniacki s'ha imposat i ha guanyat el definitiu punt, que ha fet que es proclamés campiona a Melbourne.