Federer derrota Mannarino i segella el seu pas a quarts a Wimbledon

El vuit cops campió de Wimbledon Roger Federer ha derrotat aquest dilluns el número 22 del món, el francès Adrian Mannarino (6-0, 7-5 i 6-4), en 1 hora i 45 minuts i s’ha classificat per jugar els quarts de final a l'All England Club. El suís segueix sense cedir cap set en el torneig i ja n'acumula 32 de guanyats (és la seva segona millor marca, a 2 sets del seu rècord personal), entre l’edició de l’any passat i la d’aquest. Ara Federer s'enfrontarà als quarts de final al guanyador del partit entre el sud-africà Kevin Anderson i el francès Gael Monfils. Federer té un balanç favorable de 4-0 contra Anderson i de 9-4 davant Monfils.

Tot i que Mannarino s'ha convertit en el primer jugador que guanya una pilota de trencament a Federer en la present edició de Wimbledon, ha vist com les seves opcions d'entrar en el partit desapareixien a partir del tercer acte, en què el suís ha lluït el seu servei. Amb aquesta nova victòria, Federer jugarà uns quarts de final del Grand Slam per 53a vegada. Ningú ho ha fet tants cops.

Sense les 10 favorites en el quadre femení

D'altra banda, l'holandesa Kiki Bertens ha superat aquest dilluns la txeca Karolina Pliskova per 6-3 i 7-6 (1) i ha deixat Wimbledon sense cap de les deu primeres caps de sèrie. L'eliminació de Pliskova, vuitena preclassificada i que seguirà sense aixecar un Grand Slam, s'uneix a la d'altres que van arribar a l'All England Club amb el cartell de favorites i van caure sense complir els pronòstics, com la romanesa Simona Halep, número u del món; l'espanyola Garbiñe Muguruza, número tres, i la vigent campiona de l'Open d'Austràlia, la danesa Caroline Wozniacki, la segona del rànquing ATP.

Per a Bertens és la primera vegada en la seva carrera que arriba als quarts de final de Wimbledon, on fins aquest 2018 no havia superat la tercera ronda. El seu millor registre a Grand Slam data de Roland Garros 2016, quan va arribar a les semifinals. A més, aquest dissabte van passar a quarts l'italiana Cammila Giorgi, que va derrotar a la russa Ekaterina Makarova (6-3 i 6-4); l'eslovaca Dominika Cibulkova, que va vèncer a xinesa Taipei seu-Wei Hsieh (6-4 i 6-1), i la letona Jelena Ostapenko, que va superar a la bielorussa Aliaksandra Sasnovitx (7-6 (4) i 6-0).