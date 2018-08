Una superheroïna sense disfressa

Serena Williams va ser mare fa uns mesos i, després de patir complicacions en el part, va utilitzar una indumentària especial per recuperar el seu millor to físic. La nord-americana va fer servir una roba postpart a Roland Garros, i això ha provocat les crítiques de Bernard Giudicelli, president de la Federació Francesa de Tenis (FFT). “Crec que de vegades hem arribat molt lluny. El conjunt de Serena d’aquest any, per exemple, no tornarà a ser acceptat. Cal respectar el joc i el lloc”, explica el francès en una entrevista a la revista Tennis Magazine.

“Vivim al 2018, el món és diferent. És important ser un mateix, lliure. A més, us recordo que la meva roba té una funció curativa”, va confessar Williams en una roda de premsa concedida durant la seva participació en el torneig, d’on es va retirar a vuitens de final per una lesió pectoral. La tenista nord-americana, convertida aquest any en ambaixadora de la maternitat, no va tenir un part fàcil. “Gairebé em moro després de donar a llum”, va explicar en declaracions a la CNN. Va estar un mes i mig que no es podia ni moure per culpa de l’aparició de diversos coàguls pulmonars.

El president de la FFT no vol que Roland Garros tingui un codi de vestir tan estricte com el que s’utilitza a Wimbledon, on el color blanc és obligatori fins i tot per a la roba interior, però sí que aposta per instaurar “alguns límits”. Aquests canvis normatius encara no s’aplicarien a l’edició del 2019 “perquè les col·leccions ja s’han dissenyat”.

La tenista, per la seva banda, intenta treure ferro a la polèmica. “Quan es tracta de moda no vols ser una reincident”, va dir fent broma durant la roda de premsa prèvia a l’Open dels Estats Units. Williams assegura que no té previst tornar a utilitzar la mateixa indumentària. “Ja està bé, estic segura que ens entendrem”, va avançar.

Nike va sortir en defensa de Serena Williams. “Al superheroi li pots prendre la disfressa, però mai li pots prendre el superpoder”, va publicar la multinacional americana al seu compte de Twitter al costat d’una fotografia de la guanyadora de 23 Grand Slams.

You can take the superhero out of her costume, but you can never take away her superpowers. #justdoit pic.twitter.com/dDB6D9nzaD — Nike (@Nike) 25 d’agost de 2018

Billie Jean King, una de les millors tenistes de la història, autora del llibre La batalla dels sexes, també va sortir en defensa de Williams. “Hem d’acabar amb la policia dels cossos de les dones. El respecte que cal és per al talent excepcional que Serena Williams aporta al joc. Criticar la roba que porta per treballar és una veritable falta de respecte”, va opinar.

El rècord de Margaret Court, en joc

Serena Williams serà una de les estrelles de l’Open dels Estats Units, un torneig que comença avui. Si la nord-americana aconsegueix la victòria igualarà el palmarès de la mítica Margaret Court. La missió no serà fàcil perquè parteix com a dissetena cap de sèrie. La primera rival serà la polonesa Magda Linette. Si avança, a més, es trobarà a la tercera ronda la seva germana Venus.

“Tinc ganes de ser amable amb mi. Aquest és el missatge que he estat predicant. Has de fer front als obstacles. Tant se val si els superes o no, sempre hi ha una altra oportunitat”, confessa la tenista, que vol recuperar les sensacions del seu cos. “Em sento diferent. Tinc més foc al ventre. És molt difícil de descriure”.